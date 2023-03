Was sich Frauen für Frauen im Kreis Dillingen wünschen

Zum internationalen Weltfrauentag haben wir mit vier gesprochen, die sich seit Jahren engagieren und mit Erfolg für die Rechte der Frauen einsetzen.

Wenn in einem Bericht anlässlich des internationalen Weltfrauentages, der jährlich am 8. März ist, eine Frau nicht fehlen darf, dann Vera Schweizer. Sie ist 74 Jahre alt, lebt in Gundelfingen, ist Mitglied bei der SPD seit 1966 und vertritt diese seit 1990 auch im Kreistag. Außerdem war sie über 20 Jahre Frauenbeauftrage ihrer Partei. „Es lag mir am Herzen, bestimmte Frauen-Themen anzusprechen und darüber zu reden“, sagt sie und fügt hinzu, „wir haben für die Frauen in den vergangenen Jahrzehnten in manchen Fällen schon viel erreicht, aber noch lange nicht genug.“

Schweizer erinnert mit Kopfschütteln daran, „dass Frauen nach dem Gesetz noch bis in die Siebzigerjahre keine eigenständigen Entscheidungen treffen durften.“ „Frau“ brauchte Erlaubnis zum Beispiel vom Ehemann, um eine Arbeitsstelle antreten oder um den Führerschein machen zu dürfen. Gemeinsam mit der inzwischen verstorbenen Parteikollegin Barbara Lutzmann organisiert sie seit 1991 zum Internationalen Frauentag ein Frauentreffen. So auch dieses Jahr.

Zu Besuch beim Ex-Bundeskanzler Schröder

Sie unterstützt damit Uschi Poser, die ihre Nachfolge als Frauenbeauftragte wahrnimmt. Jedes Jahr lassen sie sich zum 8. März etwas anderes einfallen. Frauenfrühstücke, Ausflüge, Veranstaltungen oder Aufführungen organisieren die beiden. „Wir haben unter anderem mal das Aichacher Frauengefängnis besucht, ober ein Kinderheim, wir veranstalteten einen Abend mit türkischen Frauen, mit Künstlerinnen und auch mal eine Autorenlesung mit der Ex-Frau vom Ex-Bundeskanzler Schröder, Hillu Schröder.“ Das Thema Frauen wird für Schweizer und ihre Mitstreiterinnen nach wie vor aktuell bleiben wie eh und je.

Vera Schweizer aus Gundelfingen. Foto: Ulrike Hauke

Eine, die sich hauptsächlich für viele Arbeitnehmerinnen, aber auch für Arbeitnehmer einsetzt, ist Martina Wölfle, Betriebsrätin im Wertinger Krankenhaus. „Bei uns sind achtzig Prozent der Belegschaft Frauen.“ Den Internationalen Frauentag kommentiert sie nicht besonders positiv: „Nach wie vor sind Frauen von früh bis spät beschäftigt, mit den Kindern, mit dem Haushalt, mit der Pflege der Eltern, mit dem Job und, und, und.“ Speziell im Gesundheitswesen, wo sehr viele Frauen beschäftigt seien, würde auf die Bedürfnisse derselben überhaupt nicht geachtet.

Frauen werden schlechter bezahlt

Weiter moniert sie: „In vielen Berufsgruppen, aber auch bei uns hauptsächlich in den niederen Pflegebereichen, wird den Frauen zu wenig bezahlt, was sich dann leider auch auf die Rente auswirkt.“ Die höheren Hierarchien in den medizinischen Einrichtungen seien vorwiegend mit Männern besetzt, „da sind unsere Kreiskliniken eine löbliche Ausnahme.“

Lesen Sie dazu auch

Die zweifache Mutter und Biobäuerin, Bettina Kirner aus Roggden, ist der Meinung, dass es allen Müttern und Familien von staatlicher Seite ermöglicht werden sollte, mehr Zeit für ihre Kinder aufbringen zu können. Foto: Ulrike Hauke

Die Geschäftsleitung der beiden Krankenhäuser Dillingen und Wertingen wie auch in Wertingen die Betriebsleitung, seien mit Frauen besetzt. Ein weiteres Problem sieht Wölfle in der Tatsache, „dass die jungen Frauen das Medizinstudium meist mit einem besseren Numerus Clausus abschließen als die Männer, dann aber im Krankenhausbetrieb oft durch Schwangerschaft und Kinder ausfallen.“ Eine andere Organisation in den Klinken, mehr hin zu den Bedürfnissen junger Mütter, würde hier Abhilfe schaffen, so Wölfle.

Unternehmerin, Hausfrau und Mutti

Eine dieser Frauen, die immer beschäftigt sind, ist Bettina Kirner, ausgebildete Krankenschwester sowie staatlich geprüfte Hauswirtschafterin und inzwischen leidenschaftliche Biobäuerin, Unternehmerin, Hausfrau und Mutter. Ihre Töchter sind 12 und 15 Jahre alt. Sie lebt und arbeitet mit ihrem Ehemann Max Kirner und den Kindern sowie Dackel Basti in einem geräumigen neu erbauten Haus in Roggden. „Mein Mann und ich unterstützen uns gegenseitig und sprechen uns in allem ab.“ Sie weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Das Paar ist jedoch nicht nur in Bezug auf den geführten Biohof für Frischgemüse ein eingespieltes Team: „Wir treffen Entscheidungen immer gemeinsam mit unseren Mädchen.“

Gerade in den Sommermonaten beginnt ihr Arbeitstag oft schon um 5 Uhr morgens und endet abends um 22 Uhr. „Wenn es hoch hergeht, können wir Gott sei Dank auch auf die Großeltern zählen.“ Ihr Kommentar zum 8. März: „Ich genieße es sehr, dass ich jederzeit für meine Kinder da sein kann, das sollte allen Müttern möglich gemacht werden. Aber der Staat sollte hierfür die Mütter und die Familien unterstützen, schließlich sind wir primär Mütter und keine Kitazubringer.“