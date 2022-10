Was tun die Städte im Landkreis Dillingen für den Radverkehr?

Plus Immer mehr Menschen steigen aufs Fahrrad um. Doch nicht überall ist das für alle bequem und sicher. Daran soll sich etwas ändern.

Egal, ob zum Einkaufen, zu Freunden oder zur Arbeit. Wer mit dem Fahrrad fährt, tut etwas für den eigenen Geldbeutel und schont das Klima. Doch auch das beste Rad bringt nicht viel, wenn nicht auch die Wege da sind, um auf ihnen sicher und bequem zu fahren. Jahrzehntelang lag der Fokus im Straßenbau auf Autos. Doch es setzt ein Umdenken ein. Immer mehr Menschen steigen aufs Rad statt ins Auto. Und die Städte reagieren. Drei Beispiele aus dem Landkreis Dillingen.