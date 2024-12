Was war Ihr schönster Moment im Jahr 2024?

Zum Ende des Jahres möchten wir die schönsten Momente unserer Leserinnen und Leser vorstellen. Der Winter mag grau, kalt und nass sein – die Monate zuvor waren es nicht. Doch was hat Sie besonders bewegt? War es ein Treffen mit alten Freunden? War es ein besonderer Einsatz während der Hochwasserkatastrophe? War es ein spontanes Geschenk oder eine langersehnte Reise? Teilen Sie uns Ihre schönste Geschichte des Jahres 2024 mit! Das kann auch ein „Dankeschön“ für jemanden sein.

Die erste Goldene Ehrennadel der Gemeinde Beek geht an Heinz Gerhards

Für den früheren Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen, Heinz Gerhards, gab es in diesem Jahr einen ganz besonderen Moment. „Als ich auf Bitte von Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele ihn im Juni zum Antrittsbesuch in der Partnerstadt Beek in die Niederlande begleitete, wurde mir, unerwartet und überraschend, in einer kleinen Feierstunde von Bürgermeisterin Christine Van Basten-Boddin im dortigen Ratssaal die erstmalig vergebene Goldene Ehrennadel der Gemeinde Beek verliehen“, teilt der Lauinger mit.

Dazu durfte sich Heinz Gerhards ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Der einstige Beschäftigte im Gundelfinger Rathaus, der jetzt Vorsitzender des Landkreiskulturtage-Vereins „DLG – Kultur und Wir“ ist, erklärt, warum dieser Augenblick für ihn so außergewöhnlich war. „Die von mir seit 20 Jahren privat und im Rahmen meiner Tätigkeit im Gundelfinger Rathaus erlebte Freundschaft mit den Menschen in Beek ist ein wunderschönes Geschenk“, sagt Gerhards.

Zur Städepartnerschaft über Ländergrenzen hinweg beigetragen

Seit 1970 bestehe die Städtepartnerschaft zwischen Gundelfingen und Beek. „Nächstes Jahr werden also 55 Jahre Jumelage gefeiert“, blickt der Lauinger voraus. Und Gerhards sagt: „Ich bin glücklich, zu dieser Städtefreundschaft über Ländergrenzen hinweg ein klein wenig beigetragen zu haben.“

Mit solchen Berichten möchten wir in der staden Zeit daran erinnern, wie viele schöne Momente es im vergangenen Jahr gegeben hat. Im besten Fall haben Sie auch ein Foto davon. Dann schicken Sie es gerne mit: Die Bilder sollten bei einer E-Mail im JPEG-Format und als Anhang geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Bitte denken Sie bei den Bildern an den/die Fotografen/in und schreiben Sie uns dazu, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist und wann und wo es gemacht wurde.

Schicken Sie uns Ihre Geschichte per Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Oder per Post an die Donau Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen oder an die Wertinger Zeitung unter derselben Adresse.

Einsendeschluss ist der 19. Dezember. (AZ)

