Was wünschen Sie sich zu Weihnachten?

Eine Zeitung voller Wünsche - dafür suchen DZ und WZ sammeln die Wünsche unserer Leserinnen und Leser. Alles ist erlaubt, nichts wird erfüllt, mitmachen lohnt sich.

Haben Sie früher Ihre Wünsche aus Katalogen ausgeschnitten, aufgeklebt und ans Christkind geschickt? Mal ging mehr in Erfüllung, mal weniger. Mal konnte man sich auch nicht mehr an all die Wünsche erinnern, die man noch vor wenigen Wochen gehabt hatte. Inzwischen ist man erwachsen, hat eigentlich alles und braucht absolut nichts.

Es darf ruhig total unrealistisch sein

Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir doch alle irgendwelche Wünsche. Mal eine Weltreise machen. Weniger Orangenhaut. Frieden auf Erden. Kein Corona mehr. Ein besseres Fernsehprogramm. Dass der FC Bayern absteigt. Dass es zu Weihnachten so sehr schneit wie am Mittwoch und am Freitag. Dass das Kind Mathe und Spinat mag.

Wünsche gibt es natürlich ohne Ende – aber was wünschen Sie sich denn zum Fest? Wir möchten an Weihnachten einen ganz langen Wunschzettel unserer Leserinnen und Leser veröffentlichen. Mit allem, was Sie sich halt so wünschen. Sie können uns Ihre Wünsche per E-Mail, am Telefon oder per Post mitteilen, Sie können Fotos davon machen. Im besten Fall haben wir am Schluss eine ganz lange Liste voller Hoffnung, mit etwas Witz und Charme.





Natürlich können wir keine dieser Wünsche erfüllen. Aber vielleicht inspirieren Ihre Wünsche andere. Vielleicht stimmt der Wunschzettel auch einfach nur auf Weihnachten ein. Ein Fest, das trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie und auch ohne etwas ganz Besonderes ist. Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Wünsche. Diese schicken Sie bitte per Post an

Donau-Zeitung

Redaktion

Große Allee 47

89407 Dillingen

Wertinger Zeitung

Markplatz 6

86637 Wertingen

per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de Betreff Wunschzettel oder rufen Sie uns einfach an unter Telefon 09071/7949-12.

Einsendeschluss ist am 20. Dezember. Bitte denken Sie an Ihre Adresse und Telefonnummer. Unter allen Einsendungen verlosen wir zwischen den Jahren kleine Preise. Also, machen Sie mit! (corh)