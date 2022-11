Wasserkraft im Landkreis Dillingen: im Schatten von Sonne und Wind

Alle reden von erneuerbaren Energien und vergessen dabei oft die unendliche Kraft des Wassers. Dabei wird im Landkreis Dillingen an Flüssen und Bächen viel Strom erzeugt.

Die Aufregung war groß im vergangenen Frühjahr. An den Ufern des Unteren Zusamtals machten Gerüchte die Runde, wonach die Bundesregierung Fördergelder im Rahmen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) für die Betreiber eher winziger Mühlenturbinen – die sogenannte kleine Wasserkraft mit einer Leistung bis zu 500 Kilowatt - streichen wolle. Zum Hintergrund: Wissenschaftler hatten Effizienz wie Umweltverträglichkeit in Zweifel gezogen. Betroffen zeigte sich seinerzeit die Familie des langjährigen Kommunal- und Kulturpolitikers Manfred Hartl: "Wir Kleinbetreiber spielen doch eine große Rolle bei den Erneuerbaren und unser System läuft im Gegensatz zu anderen 24 Stunden lang und das ganze Jahr über", gab der Mann zu verstehen, dessen ganzer Stolz jahrelang sein hörbar drehendes Aggregat am idyllisch verlaufenden Fluss darstellte.

Schnee von gestern. Während das Wasser die Zusam weiterhin zuverlässig hinunter plätscherte, leisteten bayerische Politiker, Lobby-Verbände und schließlich die Einsicht in Berlin ganze Arbeit: Die fernen Kürzungspläne, die Tausenden der rund 4100 Kleinkraftwerke Bayerns das Wasser abgegraben hätten, wurden fallen gelassen. Der Wirbel schärfte allerdings auch den Blick auf die erneuerbaren Energien, die zunehmend eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen werden. In der öffentlichen Diskussion geht es dabei zumeist um Sonne und Wind, während eine andere ergiebige Quelle oft in deren Schatten steht: Wasser. Und das, obwohl die Erdoberfläche zu zwei Dritteln damit bedeckt wird. Und im Landkreis zwischen Donau und Zusam das wertvolle Nass reichlich fließt – mit etlichen Zuflüssen aus Nord und Süd. Hunderte kleiner Gewässer, die im Rahmen des jahrzehntelangen Kiesabbaus entstanden, noch gar nicht berücksichtigt.

Wasserkraftwerk bei Schwenningen: Die Anlage verfügt über zwei starke Kaplan-Turbinen, die auch noch bei Niedrigwasser gute Leistungen erbringen. Foto: Thorsten Franzisi

Im Vergleich zu den kleinen Anlagen an Egau und Co. kommen die Wasserkraftwerke an der Donau mächtig daher

An den Flüssen nutzen die Kraftwerke die Bewegung des Wassers vorwiegend zur Energiegewinnung. Eigentlich ganz simpel: Die mechanische Kraft der Strömung wird genutzt, sie über einen Generator in elektrischen Strom umzuwandeln und ins Netz einzuspeisen. Das Potenzial dafür erscheint in unserer Region riesig: Dem Energie-Atlas Bayern zufolge standen und stehen noch heute rund zehn solcher Anlagen an der Zusam, dem größten Donau-Zufluss. Die Mühlräder drehen sich zudem an der Egau (12), der Kessel (1), der Brenz (4), an Brunnenbach (4) und Nebelbach (1), an Laugna (1) und Glött (2). Sie "klappern" jedoch nicht nur für den Energiehunger der Menschen, sondern zählen seit Jahrhunderten zu dessen Kulturlandschaft.

Während die ertragreiche Kombination von Wasser und Technik bei den Hartls mit 20 Kilowatt relativ überschaubar ausfällt, kommen die großen Anlagen an der Donau umso mächtiger daher. So betreibt die LEW Wasserkraft, eine hundertprozentige Tochter der Lechwerke AG, im Landkreis fünf Staustufen: in Gundelfingen, Faimingen, Dillingen, Höchstädt und Schwenningen. Während zahlreiche Ausflügler zu Fuß oder auf dem Rad dort vorbeiziehen, produzieren die auffälligen Bauten mit Hightech im Innern jährlich viele Millionen Kilowattstunden Strom aus erneuerbarer Energie.

Dreieinhalb Millionen Haushalte werden in Bayern mit Strom aus Wasserkraft versorgt

Bei insgesamt drei Dutzend Standorten in Bayern an Donau, Lech, Wertach, Günz und Iller nutzt LEW den flüssigen Energiespender. "Wasserkraft ist rund um die Uhr verfügbar, unabhängig von Witterungsverhältnissen und spielt damit eine bedeutende Rolle bei der Energiewende", betont der Geschäftsführer von LEW Wasserkraft, Michael Bohlinger. Nach Angaben der Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern e. V. versorgen große und kleine Stationen in Bayern rund dreieinhalb Millionen Haushalte zuverlässig mit sauberem Strom.

Und in diesen Zeiten der Energiekrise kommt ein wichtiger Faktor noch dazu. Michael Bohlinger: "Im Energiemix der Erneuerbaren ist die Wasserkraft die Energiequelle, die zur Systemstabilität beiträgt. Wasserkraft kann auch im Blackout-Fall zuverlässig Strom liefern für kritische Infrastrukturen wie etwa der Wasserversorgung." Damit auch bei den Bewohnern und Bewohnerinnen unterhalb des Wasserspiegels nie die Lichter ausgehen, investieren große wie kleine Betreiber hohe Summen in das Anlegen von Fischtreppen und Umgehungsbächen für Forelle & Co. Eine von insgesamt sechs Wanderhilfen entsteht gerade bei Gundelfingen.