Wechsel am Dillinger Amtsgericht: Johann Popp geht nach Augsburg

Aus dem 64-jährigen Direktor des Amtsgerichts wird der neue Vizepräsident am Landgericht.

Dieser Wechsel war schon seit einigen Monaten abzusehen, jetzt ist er auch offiziell bestätigt: Der amtierende Direktor des Amtsgerichts Dillingen übernimmt zum 1. Januar eine neue Aufgabe. Johann Popp wurde vom bayerischen Justizminister Georg Eisenreich zum Vizepräsidenten des Landgerichts Augsburg ernannt. "Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen“, erklärte Popp in einer Pressemitteilung des Landgerichts. Seit Oktober 1999 leitete der Wertinger das Dillinger Amtsgericht.

Der 64-Jährige blickt auf eine lange Laufbahn bei der bayerischen Justiz zurück: Im Oktober 1984 begann er als Strafrichter am Amtsgericht Augsburg. 1986 wechselte Popp zur Augsburger Staatsanwaltschaft und im folgenden Jahr an das Bundesjustizministerium in Bonn. Im Zeitraum von 1989 bis 1991 war er bereits am Landgericht Augsburg in einer Zivilkammer tätig und sodann bis 1994 am Amtsgericht Dillingen.

Die sogenannte Discomafia beschäftigte auch Johann Popp

Den Zeitraum von 1994 bis Oktober 1999 bezeichnete Popp als einen Höhepunkt seiner Karriere: Als Staatsanwalt als Gruppenleiter war er in Augsburg für die Strafverfolgung im Bereich der organisierten Kriminalität tätig. In diesen Zeitraum fielen spektakuläre Ermittlungsverfahren, wie etwa gegen die sogenannte Discomafia. Während seiner 23-jährigen Zeit als Direktor des Amtsgerichts Dillingen war 2001 der Umzug aus dem dortigen Schloss in das ehemalige Gebäude des Knabenseminars St. Ulrich zu bewältigen. Für den laufenden Gerichtsbetrieb bedeutete das eine gemeinsame Anstrengung, wie Popp anmerkte. "Letztendlich schließt sich ein Kreis", so der Wertinger. "Ich bin ab 2023 wieder in Augsburg tätig, wo mein Berufsleben startete."

Dem Wechsel vorangegangen war nach Informationen unserer Redaktion ein längeres Besetzungsverfahren, das nicht nur das Landgericht beschäftigte. Ein zweiter Bewerber auf den Posten des Vizepräsidenten ging bereits im Sommer juristisch gegen die Entscheidung vor, dass Popp den Posten bekommt. Zwei Verwaltungsgerichte wiesen die Beschwerde des Mitbewerbers allerdings zurück.

Popp ist auch politisch sehr aktiv: Er ist Fraktionsvorsitzender der CSU im Wertinger Stadtrat, Kreistagsmitglied und Bezirksrat. Außerdem stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen. (AZ)