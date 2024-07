Wechsel beim Rotary Club Dillingen

Turnusgemäß und im feierlichen Rahmen wechselte die Präsidentschaft beim Rotary Club Dillingen für das Jahr 2024/2025 von Kurt Rommel auf Alexander Gumpp. Mit chilenischen Rhythmen, festlich dargeboten von Carmen Sanchez-Piva und Sebastian Hernandez, erlebten die Freundinnen und Freunde des Rotary Clubs das jährliche „Change Over“.

In seiner Abschiedsrede blickte Rommel auf sein Präsidentenjahr zurück. Dieses war geprägt von einer Vielzahl von Vorträgen und Exkursionen zum Thema Energie und Energiewende. Vielfältig waren laut Mitteilung auch die sozialen Projekte im Landkreis und international. Als Beispiele seien genannt: Die Förderung des Aufenthalts von Kindern und Jugendlichen im sommerlichen Kids-Camp sowie des Spiel-Anhängers des KJR (über Rotaract); die Projekte „Starke Menschen“ an der Grundschule Dillingen und „Mein mutiger Weg“ zur Förderung von Schulabgängern bei der Berufswahl; die Unterstützung der Tafel mit dem Projekt „Kauf eins mehr“ (mit Rotaract), der Seniorengemeinschaften Dillingen und Lauingen, das Sponsoring der Malteser-Rikscha und der Basilika-Konzerte; die Unterstützung von „Kultur und Wir“. Im internationalen Bereich erinnerte Rommel an den Bau der Fotovoltaik-Anlage im Kindergarten Velipoje (Albanien) und die Ertüchtigung der Heizungsanlage sowie den Bau zweier Schulen in Liberia und die Betreuung eines australischen Austauschschülers. Abschließend bedankte sich der scheidende Präsident bei den Clubmitgliedern für deren persönlichen Einsatz, der viele Projekte erst ermöglicht hätte.

Mit der Übergabe der Präsidentenkette an Alexander Gumpp startete das neue rotarische Jahr. In seinem Vortrag stellte der neue Präsident seine Ideen und Ziele vor. Seine Präsidentschaft stellt Gumpp unter das Motto „Freundschaft“. Er freue sich, dieses Amt übernehmen zu dürfen und möchte dieses mit der benediktinischen Demut, dem „Willen zum Dienen“ ausfüllen. „Selbstloses Dienen ist unser rotarisches Motto, wer anderen dient, gewinnt am meisten für sich selbst.“ Darauf wolle er sich konzentrieren.

Rotary lebe von der Vielfalt der Menschen und ihrer Tätigkeiten, so auch unser Club. Dies eröffne auch Chancen miteinander voneinander zu lernen. Gumpp sagte, er sehe die regelmäßigen Meetings als das „USP“ (Unique Selling Point, Alleinstellungsmerkmal) von Rotary. Als Präsidentenprojekt sieht Gumpp die Realisierung einer Wetterschutzhütte auf dem Michelsberg für den Kreisjugendring vor. (AZ)