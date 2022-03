Landkreis Dillingen

vor 35 Min.

Wegen 54 Euro: Polizeieinsatz in Lauterbach endet vor Gericht

Das Augsburger Verwaltungsgericht verhandelte kürzlich über einen Polizeieinsatz in Lauterbach.

Plus Ein Jugendlicher wird auf dem Schulgelände in Lauterbach durchsucht, weil er Drogen genommen haben soll. Die Kosten dafür – 54 Euro – soll er selbst übernehmen. Am Ende zahlt der Steuerzahler ein Vielfaches.

Von Jonathan Mayer

Es klingt wie eine ganz normale Polizeikontrolle: Vier Jugendliche treffen sich auf dem Schulgelände in Lauterbach, hören Musik. Als Anwohner wegen des Lärms die Polizei rufen, stellen die Beamten „drogentypische Ausfallerscheinungen“ fest. Es folgt eine Durchsuchung und eine Identitätsfeststellung. So weit, so alltäglich. Dass die Kontrolle zweieinhalb Jahre später noch einmal ein Fall fürs Gericht wird, kommt aber wohl seltener vor.

