Landkreis Dillingen

16:00 Uhr

Weihnachten zwischen Last-Minute-Predigt, Wolldecken und Rostbratwürsten

Auch in der evangelischen Katharinenkirche in Dillingen wird weniger geheizt, um Energie zu sparen. Die ausgelegten Wolldecken dürften auch an Weihnachten bei Gottesdienstbesuchern gefragt sein.

Plus Wie verkündigen Pfarrer aus dem Kreis Dillingen die Weihnachtsbotschaft? Welche Rituale pflegen sie? Und müssen Gläubige in den Kirchen frieren? Wir haben nachgefragt.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Was für Fußballer ein Finale ist, dürfte für Pfarrerinnen und Pfarrer die Predigt an Weihnachten sein. Im übertragenen Sinn ist sie vielleicht spielentscheidend: Denn so viele Gläubige wie an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen kommen sonst übers Jahr nicht in die Kirchen. In diesem Jahr ist das Fest überschattet von Krieg und Energiekrise. Gelingt es den Seelsorgern im Kreis, Weihnachten trotzdem festlich zu gestalten und müssen die Gläubigen in den Kirchen in diesem Jahr frieren? Wenn es nach dem Leitfaden des katholischen Bistums Augsburg geht, sollen die Gotteshäuser diesen Winter wegen der Energiekrise auf maximal sechs bis acht Grad geheizt werden. In den Kirchen im Kreis wird es aber dennoch nicht kalt bleiben, wie die Seelsorger verraten.

