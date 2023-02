Diese Vereine mahnen: Frieden ist nicht mehr selbstverständlich

Die Kreisversammlung der Soldaten- und Kriegervereinigung in Lutzingen zeigt, warum die Arbeit der Ehrenamtlichen auch heute noch relevant ist.

„Ich stehe voll hinter Ihnen und unterstütze Sie in ihrem Anliegen und Idealen, für den Frieden, die Freiheit und die Demokratie einzutreten“. Diesen Satz stellte Landrat Markus Müller an den Beginn seines Grußworts an die Mitglieder und Delegierten der Kreisvollversammlung der Soldaten- und Kameradenvereinigung im Interkommunalen Bürger- und Kulturzentrum von Lutzingen (IBL). „Denn gerade diese Ideale, für die Sie als Krieger-, Soldaten- und Veteranenvereine im Landkreis Dillingen einstehen, sind gerade in heutiger Zeit keine Floskeln von ewig Gestrigen, sondern wichtiger denn je“, führte der Landrat weiter aus. „Denn die rund 80 Jahre des Friedens in Europa sind nach dem grauenvollen Angriff von Russland gegen die Ukraine vor knapp einem Jahr vorbei“, so Müller.

Mahner des Friedens im Landkreis Dillingen

Eröffnet hatte die Versammlung Jürgen Haberkorn, Vorsitzender des Veteranen- und Soldatenvereins Lutzingen. Anschließend begrüßte Kreisvorsitzender Josef Endres die Vollversammlung mit ihren Gästen, unter ihnen auch Kreisehrenvorsitzender Anton Schön. In seiner Ansprache dankte der Kreisvorsitzende allen Kameraden, die sich in den Ortsverbänden und dem Kreisverband für die Ideale und Ziele „von uns“ einsetzen. Häufig seien sie besonders nach dem Ende des Kalten Kriegs als ewig-gestrige Mahner für den Frieden verunglimpft worden, so der Kreisvorsitzende in seinen weiteren Ausführungen.

Doch nach dem Verständnis der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) sei der Einsatz für Frieden, Freiheit und Demokratie zu allen Zeiten wichtig, und jetzt besonders, da seit rund einem Jahr in Europa wieder die Waffen sprechen. Anschließend begrüßte Lutzingens Bürgermeister Christian Weber als Hausherr des IBL die Kreisvollversammlung und beantwortete seine in den Raum gestellte Frage „Braucht’s diese Art von Vereinen überhaupt noch?“ mit einem uneingeschränkten „Ja“.

Große Kriege in Europa beschäftigen die Veteranenvereine

Anschließend erinnerte Höchstädts Stadtrat Manuel Knoll daran, dass Krieg niemals eine Alternative zu Frieden und Freiheit sein dürfe, und forderte dabei die Anwesenden auf, in ihrem Engagement dafür nicht nachzulassen. BKV-Präsident Otmar Krumpholz erinnerte daran, das der Erhalt des Friedens als höchstes menschliches Gut auch schon im Kleinen, im Dorf, beginne. Daher sei er auch all den BKV-Vereinen auf den Dörfern so dankbar, dass sie sich bereits seit über 100 Jahren für den Frieden und die Freiheit einsetzten. Denn wer sollte besser wissen, was Frieden überhaupt bedeutet, als Soldaten, die den Krieg an eigenem Leibe erlebt haben. Sie waren es, die besonders nach den großen Kriegen in Europa seit dem Jahr 1873 diese Art von Vereinen in ganz Deutschland gründeten.

Günzburgs Kreisvorsitzender schloss sich in seinem Grußwort seinen Vorrednern ebenso an wie der stellvertretenden Vorsitzenden vom Reservistenverband Schwaben Nord, Matthias Alram und Sebastian Weilbach, Geschäftsführer Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Bezirksverband Schwaben. Dieser bedankte sich beim BKV-Kreisverband Dillingen in diesem Zusammenhang für das große Engagement bei den Sammlungen der Kriegsgräberfürsorge.

Bei der Versammlung durften auch die Ehrungen nicht fehlen. So erhielten Thomas Heinrich (Unter-/Oberringingen, Zoltingen, Leiheim) das Ehrenkreuz in Gold, Roland Bestle (Hirschbach/Possenried) das Ehrenkreuz in Bronze, Leonhard Schuster (Unterliezheim) das Verdienstkreuz in Silber, Egon Eisele (Buttenwiesen) und Werner Brost (Glött) jeweils das Verdienstkreuz in Gold.