Weitere Betrügereien über Whatsapp im Landkreis Dillingen

In einem Fall überweist eine Dillingerin 1300 Euro für eine angeblich nicht bezahlte Rechnung ihrer Tochter an die Betrüger. Ein Wertinger hat noch Glück.

Die Betrugsversuche über den Nachrichtendienst Whatsapp halten im Landkreis Dillingen an. Am Mittwoch gegen 12 Uhr erhielt eine Dillingerin eine Mitteilung von einer unbekannten Nummer. Darin gab sich der Absender als Sohn aus und bat um zwei Überweisungen in Höhe von einmal 1924,52 Euro und einmal 2200 Euro. Die Dillingerin telefonierte daraufhin persönlich mit ihrem Sohn. So fiel der Betrugsversuch auf.

Im Gespräch mit der Tochter fällt der Betrug auf

Bei einer weiteren betrügerischen Mitteilung am Mittwoch gegen 17.45 Uhr an eine Dillingerin hatten die Unbekannten Erfolg. Nachdem sich die Täter als Tochter der Dillingerin ausgegeben hatten und für eine ausstehende Rechnung 1300 Euro forderten, überwies die Frau das Geld prompt. Erst in einem späteren Gespräch mit der Tochter fiel der Betrug auf. Das Geld konnte nicht zurückgeholt werden.

Ein Wertinger fällt auf den Betrugsversuch herein, hat aber Glück

Glück hatte hingegen eine Wertingerin, die ebenfalls am Mittwoch gegen 17.30 Uhr über eine unbekannte Nummer kontaktiert wurde. In der Whatsapp-Mitteilung gab sich der Absender als Tochter aus, die ihr Handy verloren habe und deswegen eine neue Telefonnummer hat. Da sie jedoch damit nicht online mit ihrer Bank Kontakt aufnehmen konnte, bat sie um eine Überweisung für eine Rechnung in Höhe von 2160 Euro auf das Konto einer deutschen Bank in Husum. Die Wertinger überwies daraufhin den Betrag auf das angegebene Konto. Erst danach fiel der Betrug auf. Durch das rechtzeitigte Einschalten der Polizei konnte die Bank erreicht werden. Das angegebene Konto war bereits anderweitig polizeilich aufgefallen und daher gesperrt worden, so dass die Wertinger ihr Geld wieder zurückerhalten wird. (AZ)