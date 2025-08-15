Weizenernte im Landkreis Dillingen: Großteil der Ernte nur Tierfutter?

Es staubt auf den Feldern im Landkreis. Tag und Nacht fuhren und fahren schwere Maschinen über die Äcker, die nach dem vielen Regen endlich getrocknet sind. Nachdem der Juli den Bauern in die reife Ernte geregnet hat, standen sie unter Druck: Das Zeitfenster für die Ernte wurde kleiner, jetzt musste das Getreide so schnell wie möglich eingeholt werden.

Getreide hat bereits zu keimen begonnen

Gerste und Raps wurden größtenteils noch vor dem Regen gedroschen. Das Problemkind sei der Weizen, der noch zu ungefähr 90 Prozent reif im Regen gestanden ist, wie Georg Wiedenmann sagt. Der Gundelfinger ist erster Vorstand des Maschinen- und Betriebshilfsrings Dillingen. Er erklärt die Problematik: Das Getreide habe durch die verzögerte Ernte und die Menge an Regen bereits zu keimen begonnen. Durch den Keimprozess verschlechtert sich die sogenannte Fallzahl, ein Maß für die Backfähigkeit von Getreidemehl. Ist sie zu niedrig, kann das Mehl nicht mehr für Backwaren verwendet werden. Allerdings wirkt sich das nicht als Gefahr für Verbraucher aus, sondern auf die Qualität der fertigen Produkte, die im Backprozess meist nicht mehr aufgehen und verklumpen. Je länger der Weizen jetzt auf den Feldern stehen bleibt, desto weiter keimt er und desto schlechter werden die Werte, so Wiedenmann.

Blick vom Mähdrescher aus. Von morgens bis abends fuhren die Landmaschinen zuletzt. Foto: Georg Wiedenmann

Ab einer bestimmten Zahl kann der Weizen nur noch als Futter verwendet werden. Dies trifft jetzt leider auf einen Großteil des Weizens zu. „Grob gesagt ist mit Sicherheit die Hälfte der Weizenernte-Fallzahl schwach.“ So schätzt Klaus Beyrer, Kreisobmann vom Bauernverband in Dillingen, die Lage ein. Im vergangenen Jahr war die Erntemenge das Problem, in diesem Jahr sei es die Qualität. Laut Beyrer ist der Weizen jedoch trotz der starken Regenfälle vollständig zu verwerten, nur eben als Futter- statt als Lebensmittel. Die Bauern müssten mit Preiseinbußen rechnen, wenn die Qualität des Getreides ungenügend für den Verzehr sei.

Im Landkreis Dillingen trifft es die Bauern weniger hart als anderswo

Das regnerische Wetter im Juli war für die Bauern im Landkreis deshalb Stressfaktor und Geduldsprobe zugleich. Glücklicherweise hat sich das durch die Prognosen und die aktuelle Trockenphase wieder beruhigt. Trotzdem mussten jetzt schnellstmöglich die Felder geleert werden, wodurch die Bauern Tag und Nacht unterwegs waren und es teilweise noch sind. So ging es auch dem Lauinger Landwirt Michael Kleinle. Ihm zufolge trifft es den Landkreis noch am glücklichsten, da die Böden trocken genug sind, um sie befahren zu können. In anderen Bundesländern, etwa im Norden Deutschlands, sehe es deutlich schlechter aus.

Außerdem hat der Regen auch seine Sonnenseiten. „Diese lange Regenphase und die trotzdem warmen Temperaturen sind optimal für das Wachstum der Zuckerrüben, ähnlich bei den Sojabohnen“, erzählt Christian Bösch aus Haunsheim. Sein Biohof setzt auf verschiedene Pflanzen, auch um das Risiko der unkontrollierbaren Wetterverhältnisse zu verkleinern. Für Pflanzen, denen es in vergangenen Sommern meist zu heiß war und die sonst vertrocknet wären, war der viele Regen dadurch sogar positiv, sagt er.