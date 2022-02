Landkreis Dillingen

vor 31 Min.

Wem Menschen im Kreis Dillingen bei Olympia die Daumen drücken

Plus Trotz Menschenrechtsverletzungen, Corona-Fällen und fragwürdigen Disqualifikationen verfolgen viele Landkreisbürger die Peking-Spiele. Was hoch im Kurs steht.

Von Günther Herdin

Schon lange, ehe vor zehn Tagen in Peking die XXIV. Winterspiele begannen, wurde weltweit diskutiert, ob China der richtige Schauplatz für dieses große Event 2022 sei. Menschenrechtsverletzungen nicht nur gegenüber den Stämmen der Uiguren, knallharte Corona-Maßnahmen und Umweltbelastungen beim Bau der olympischen Stätten sorgten für ausreichend Gesprächsstoff. Sogar vom Olympia-Boykott war in manchen Ländern die Rede. Inzwischen sind gut die Hälfte der Wettkämpfe absolviert, das sportliche Interesse steht im Vordergrund. So auch bei vielen Menschen im Landkreis. Wir haben drei davon interviewt und wollten wissen, welche Winter-Sportarten bei ihnen besonders im Rampenlicht stehen und wie sie die Spiele verfolgen.

