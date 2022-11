Weniger Arbeitslose im Kreis Dillingen, aber teils immer noch Kurzarbeit

Die Agentur für Arbeit in Donauwörth teilt mit, dass die Quote im Oktober erwartungsgemäß gesunken sei. Das sind die Gründe.

Gute Nachrichten von der Arbeitsagentur aus Donauwörth: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im Oktober gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,3 Prozent. Derzeit sind 1265 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind 112 weniger als vor einem Monat und 152 mehr als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur, berichtet zur aktuellen Entwicklung: "Trotz anhaltender Krisensituation mit explodierenden Energiekosten, Verunsicherung wegen der Versorgungssicherheit, Preissteigerungen, Material- und Rohstoffmangel und Lieferengpässen, die sowohl Betriebe wie auch Bürger und Bürgerinnen belastet, hält sich der Arbeitsmarkt äußerst stabil. Wir freuen uns, dass wir im gesamten Agenturbezirk Donauwörth mit zwei Prozent bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote haben."

Flüchtlinge aus Ukraine werden auch betreut

Erwartungsgemäß sei die Zahl der Arbeitslosen im Oktober gesunken. Viele junge Menschen hätten eine Ausbildung, ein Studium oder eine Beschäftigung aufgenommen und sich aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet, steht es in der Pressemitteilung. Das wirke sich auch auf den Gesamtbestand der Arbeitslosen aus, der ebenfalls im Vergleich zum September um 8,1 Prozent sank. Allerdings stieg die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich um insgesamt 152 Menschen (13,7 Prozent). Ursache für diesen Anstieg seien die ukrainischen Geflüchteten, für deren Betreuung seit dem 1. Juni 2022 die Jobcenter zuständig sind. Derzeit sind 182 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Jobcenter gemeldet.

Weiter heißt es, dass mittlerweile mehr Arbeitslose beim Jobcenter gemeldet seien als bei der Agentur für Arbeit. Von den 1.265 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 585 im Jobcenter Dillingen registriert. Im Oktober haben sich 434 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 156 aus einer Beschäftigung und 87 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 545 die Arbeitslosigkeit beenden, 155 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf, und 176 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Kurzarbeit wird im Kreis Dillingen immer noch genutzt

Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften, ist weiterhin hoch. Allerdings wurden im Verlauf des Jahres rund 160 Stellen weniger gemeldet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Von den Arbeitgebern wurden im Oktober 84 neue Arbeitsstellen gemeldet, 75 weniger als im September und 94 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit im Landkreis Dillingen 861 freie Arbeitsstellen. Bei rund 81 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen seien nur rund 45 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten, steht es in der Pressemitteilung.

Für 593 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 66 in Teilzeit gesucht. Bei 202 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind rund 29 Prozent der offenen Stellen gemeldet. In diesen Berufen wird Nachwuchs gesucht: Lager, Metallbau, Verkauf, Büro- und Sekretariat, Schweiß- und Verbindungstechnik, Metallbearbeitung, Berufskraftfahrer, Maschinenbau, Maschinen- und Anlagenführer/-innen und Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen. (AZ)