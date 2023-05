Weniger bügeln und satt einkaufen: So einfach kann sparen sein

Fachlehrerinnen am AELF Nördlingen-Wertingen wissen, wie man im Alltag sparen und sogar Geld verdienen kann. Die wichtigsten Tipps haben sie uns verraten.

"Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt." Das wusste schon der amerikanische Großindustrielle Henry Ford. Die stark gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie machen aktuell auch in der Region vielen privaten Haushalten schwer zu schaffen. Dabei ließen sich durch sparsames und nachhaltiges Wirtschaften jährlich viele hundert Euro sparen, ohne dass die Lebensqualität darunter leiden würde. Drei Fachlehrerinnen des Sachgebiets Ernährung und Haushaltsleistungen am AELF Nördlingen-Wertingen haben clevere Spar-Tipps parat, mit denen sich die strapazierte Haushaltskasse ohne große Anstrengung entlasten lässt.

Alte Kleidungsstücke neu gestalten

Elisabeth Decker, Fachlehrerin für Haus- und Textilpraxis: "Ein Knopf hat sich gelöst oder ein Gummi ist ausgeleiert? Kein Problem. Damit die Kleidung wieder funktionstüchtig ist, sind nur ein paar Handstiche nötig. Und mit ein wenig Nähkenntnissen können durch Upcycling aus alten Textilien neue Kleidungsstücke entstehen."

Kerstin Kranzfelder, Fachlehrerin für Textilpflege: "Beim Waschen in der Maschine lässt sich jede Menge Strom sparen. Das heißt: Anstelle von wöchentlich siebenmal die Maschine nur viermal anstellen, sie stets voll beladen und das Eco-Programm nutzen. Grundsätzlich reicht eine Waschtemperatur von 20 bis 40 Grad Celsius für die meisten Kleidungsstücke vollkommen aus. Einmal pro Monat sollte jedoch als Hygienemaßnahme eine Wäsche bei 60 Grad Celsius mit Vollwaschmittel durchgeführt werden. Auch beim Bügeln lohnt es sich, konsequent Energie zu sparen, indem nur das gebügelt wird, was notwendig ist. Socken, Handtücher oder Unterwäsche müssen nicht unbedingt gebügelt werden. Und werden die Textilien nach der Wäsche so glatt wie möglich aufgehängt, dann ist Bügeln ohnehin oft überflüssig."

Linsen und Kartoffeln gehen immer

Monika Weber, Fachlehrerin für Küchenpraxis: "Aus preisgünstigen Grundnahrungsmitteln wie Linsen oder Kartoffeln lassen sich mit dem richtigen Know-how leicht und schnell pfiffige Gerichte zaubern. Wer beim Einkauf von Lebensmitteln verstärkt auf Sonderangebote achtet, wird feststellen, dass diese manchmal noch günstiger sind als die Eigenmarken der großen Handelsketten."

Elisabeth Decker Foto: Ammich

Die Studierenden der hauswirtschaftlichen Teilzeitschule an der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Wertingen haben aus dem Unterricht ihrer Fachlehrerinnen viel zum Thema "Sparen" mitgenommen. "Warum 50 Euro für eine gekaufte Torte ausgeben, wenn ich sie für 15 Euro selber backen kann, und warum sollte ich teuren Strom für den Wäschetrockner verbrauchen, wenn ich die Wäsche auch aufhängen kann?", fragt sich etwa Melina Kammermeier.

Welche Lebensmittel sind im Sonderangebot?

"Man sollte nicht hungrig einkaufen gehen", hat Theresa Klinger in der Teilzeitschule gelernt. "Ich schreibe einen Einkaufszettel und kaufe dann nur das ein, was auf dem Zettel steht." Und Regina Vögel: "Ich lege mir einen Vorrat an, wenn es haltbare Lebensmittel im Sonderangebot gibt." Silke Mayländer: "Warum sollte ich übrig gebliebene Lebensmittel wegwerfen, wann sich daraus ein neues Essen zubereiten lässt?" Eine weitere Studierende bringt es auf den Punkt: "Wollen Sie ein paar Schuhe mehr im Jahr ausführen, dann verarbeiten Sie Ihre restlichen Pellkartoffeln zu Kartoffelröstis."

Wer das sparsame und nachhaltige Wirtschaften lernen will, ist in der hauswirtschaftlichen Teilzeitschule also gut aufgehoben. Allen Frauen und Männern, die sich für den einsemestrigen Studiengang zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung interessieren, bietet das AELF Nördlingen-Wertingen am 20. Juni ab 19 Uhr einen Info-Abend in den Räumen der Wertinger Landwirtschaftsschule an. Dort erhalten sie Informationen zur Teilzeitschule und können die Lehrkräfte und das Gebäude kennenlernen. (AZ)