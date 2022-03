Landkreis Dillingen

12:00 Uhr

Weniger Corona-Regeln, weniger Arbeit für die Dillinger Polizei?

Zwei Polizisten nehmen an einer Tram-Haltestelle von einer Frau nach einem Verstoß gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr die Personalien auf. D Das Bild entstand im Jahr 2020.

Plus Ab Sonntag fallen die Masken und damit muss weniger kontrolliert werden. Polizeioberkommissar Markus Trieb sagt: "Polizei bleibt hoch belastet."

Von Simone Fritzmeier

Ab Sonntag, 3. April, fallen in Bayern die meisten Corona-Regeln. Unter anderem gibt es nur noch in bestimmten Bereichen, wie etwa in der Pflege, die Maskenpflicht. Im Supermarkt oder im Fitnessstudio gibt es sie nicht mehr. Heißt auch, dass weniger kontrolliert werden muss, oder? Kann man sagen, dass die Dillinger Polizei mit den neuen Corona-Regeln weniger Arbeit hat?



Markus Trieb: Nein, denn die Aufgaben verlagern sich lediglich wieder. Zu Beginn der Pandemie nahm das öffentliche Leben ab, dafür überwachte die Polizei zum Beispiel Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren. Dies wandelte sich während der Pandemie, als die Polizei die geltenden Infektionsschutzbestimmungen, wie etwa Zutrittskontrollen oder Einhaltung der 2G/3G-Regelungen, kontrolliert hat, während das öffentliche Leben wieder mehr zunahm, aber noch nicht auf dem heutigen Niveau. Mit Veranstaltungen, Sportevents und der zunehmenden Mobilität sind aktuell wieder andere Aufgaben stärker vorhanden, auch die Nachtschwärmer sind wieder unterwegs. Parallel fallen einige Regelungen weg, deren Einhaltung daher nicht mehr kontrolliert werden müssen. Somit ist die Polizei nach wie vor gleichbleibend hoch belastet, die Aufgabenverlagerung hat keinerlei negative Auswirkungen auf die polizeiliche Präsenz und vor allem die hohe Sicherheit, welche die Polizei wie gewohnt ohne Einschränkungen gewährleistet.

