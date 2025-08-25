Weniger Papier, mehr Effizienz: Landkreis Dillingen zieht positive Zwischenbilanz beim digitalen Bauantrag

Seit Jahresbeginn ist es im Landkreis Dillingen möglich, Bauanträge und weitere baurechtliche Verfahren digital einzureichen. Das Landratsamt hat nun eine erste Bilanz gezogen. Die sei „durchweg positiv“, so das Amt. Inzwischen würden rund die Hälfte aller Anträge digital eingereicht. Seit Januar steige die Zahl der Einreichungen über das Online-Verfahren kontinuierlich an. Doch gescannt wird auch weiterhin.

Die digitale Variante biete, so das Amt, entscheidende Vorteile, insbesondere eine beschleunigte Bearbeitung. „Das Online-Formular beinhaltet zahlreiche unterstützende Hinweise, zum Beispiel auf unvollständige Unterlagen, was wiederum die Bearbeitungszeit verkürzt“, so das Amt in seiner Pressemitteilung. Auch die Möglichkeit, rund um die Uhr Anträge online einreichen zu können, werde von den Anwendern geschätzt.

Aus Sicht des Landrats Markus Müller ist die digitale Antragstellung ein „wichtiger Schritt in Richtung Zukunft“: „Ich freue mich darüber, dass das neue Verfahren so gut angenommen wird. Der digitale Bauantrag bietet echte Vorteile und ist ein gelungenes Beispiel der Verwaltungsdigitalisierung“, so Müller. „Wir freuen uns, wenn sich in Zukunft noch mehr Planer für die Online-Variante entscheiden und dazu beitragen, Prozesse zu modernisieren und zu beschleunigen.“

Wurden zum Start im Januar noch 23 Prozent der Anträge digital eingereicht, stieg die Zahl immer weiter an. Im Juli wurden bereits rund 47 Prozent der Bauanträge digital gestellt.

Landratsamt Dillingen: Planer bevorzugen digitale Bauanträge

Für das elektronische Einreichen eines Bauantrags oder das Nachreichen zusätzlicher Unterlagen ist eine einmalige Identifizierung des Planers erforderlich. Dafür kann wahlweise die BayernID oder MeinUnternehmenskonto (ELSTER) genutzt werden. Nach der erstmaligen Authentifizierung entscheiden sich nach der bisherigen Erfahrung des Landratsamtes nahezu alle Planer dauerhaft für das Online-Angebot und verzichten fortan auf die Einreichung in Papierform.

Nachdem auch die Antragsbearbeitung und Prüfung auf eine digitale Arbeitsweise umgestellt wurde und die geprüften Unterlagen nach Vorgangsabschluss digital archiviert werden, gibt es auch für die nach wie vor zulässige Einreichung in Papierform eine Neuerung. Bislang mussten Bauanträge und andere baurechtliche Antragsverfahren in dreifacher Ausfertigung eingereicht werden. Nachdem die Antragsunterlagen allerdings direkt nach Eingang beim Landratsamt komplett gescannt und digital weiterverwendet werden, ist eine einfache Einreichung ausreichend. Das Landratsamt Dillingen sieht hierin eine bürgerfreundliche Anpassung. Der Antragssteller spare sich so die Kosten für die dreifache Bereitstellung. Die Bauverwaltung nimmt allerdings an, dass die Quote der digitalen Antragstellung weiter zunehmen wird, da sie im Vergleich zur Papierform einige Arbeitsschritte einspart. (AZ)

Info: Details zum digitalen Bauantrag sind auf der Internetseite des Landratsamtes unter der Rubrik Landkreis & Bürgerservice – Landratsamt - Formulare & Online-Dienste - Digitaler Bauantrag verfügbar.