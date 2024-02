Wenn Angst zum ständigen Begleiter wird

Die Dillinger Pädagogin Laura Kabashi bietet einen Vortrag rund um das Thema Angststörungen an. Für wen die Veranstaltungen gedacht sind.

Jeder von uns kennt sie und vermutlich jeder hat sie schon einmal erlebt – Angst. In der menschlichen Entwicklungsgeschichte sicherte Angst lange Zeit das Überleben und machte uns durch Angstreaktionen innerhalb von Millisekunden handlungsfähig. Auch heute bewahrt den Menschen das Gefühl der Angst vor gefährlichen Situationen oder hilft ihm bei akuter Gefahr schnell und intuitiv zu reagieren. In der Fachsprache wird dann von dem sogenannten „Fight or Flight Modus“ gesprochen, das heiß, der Organismus ist in der Lage in einer potenziell gefährlichen Situation blitzschnell zu entscheiden, ob man kämpfen oder fliehen sollten. Ist die Gefahr vorüber, flacht auch die Angst wieder ab - so beschreibt es Laura Kabashi, Dillinger Pädagogin, in einer Pressemitteilung.

Von Phobien bis zu Panikattacken

Was aber, wenn die Angst zum ständigen Begleiter wird? Für viele Menschen ist das der Alltag. Von spezifischen Phobien, wie der Höhenangst oder einer Spinnenphobie, bis hin zu einer generalisierten Angststörung, bei der die Betroffenen oft nicht mal einen bestimmten Auslöser für ihre Angst brauchen, ist alles dabei. Im Laufe der Zeit können viele Betroffene auch eine Angst vor der Angst entwickeln, bzw. vor den spezifischen körperlichen Symptomen, die mit der Angst einhergehen, wie Herzrasen, Engegefühl in der Brust oder auch Schwindel, so Kabashi weiter.

Die ädagogin beim Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) der Caritas in Dillingen bietet einen Vortrag an, in dem Betroffene und Interessierte einen Einblick in die verschiedenen Facetten einer Angststörung erhalten sowie Werkzeuge an die Hand bekommen, die bei Angststörungen helfen können. Inhaltlich richtet sich der Vortrag sowohl an Betroffene einer Angststörung als auch an deren Angehörige und jeden, der mehr über diese Erkrankung wissen möchte.

Der Vortrag findet am Dienstag, 20. Februar, um 17.30 Uhr im Gruppenraum des Caritasverbandes, Am Reitweg 2 in Dillingen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes unter: Telefon 09071/70579-23. (AZ)