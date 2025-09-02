Wenn aus unschönen Flecken Kunst wird

Portraits von Dr. Barbara Renz, Luis Lamm, Hermann Beckler und anderen historischen Persönlichkeiten werden bald in fünf Städten und Gemeinden in der Region als Streetart zu sehen sein. Das Projekt „Brückenbauer“ im Rahmen der Landkreis-Kulturtage bringt den bekannten französischen Künstler Christian Guémy alias C215 nach Nordschwaben.

Heinz Gerhards, Vorsitzender des Kulturvereins DLG – Kultur und Wir ist stolz, dass die Kunst im öffentlichen Raum prominent gezeigt wird: „Eine solche Kunstaktion erleben ansonsten nur größere Städte“. Ende September wird C215 in die Region kommen, um Porträts dieser Persönlichkeiten an Stromkästen, Umspannhäusern und weiteren öffentlichen Flächen in Lauingen, Dillingen, Höchstädt, Buttenwiesen, Wertingen und Meitingen anzubringen. Zusätzlich entstehen mobile Werke für Museen und Archive. Für den Schirmherrn der Landkreis-Kulturtage, Landrat Markus Müller, ist das Projekt mehr als nur Kunst, er sieht darin eine Investition in das kulturelles Bewusstsein und ein bleibendes Erbe für die Region, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wann und wo es Werke von C215 im Landkreis Dillingen zu sehen gibt

Ein zentraler Bestandteil ist die Einbindung junger Menschen: Schülerinnen und Schüler von sieben weiterführenden Schulen beschäftigen sich im Unterricht intensiv mit den Biografien der Persönlichkeiten und dem Schaffen von C215. Unter Anleitung ihrer Kunstlehrer gestalten sie eigene Werke, die den öffentlichen Raum bereichern und neugierig auf die dargestellten Personen und deren Wirken machen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Projekts ist die deutsch-französische Freundschaft. So steht das Institut français München mit seinem Leiter Michael Schischke aktiv zur Seite. Die entstandenen Schülerarbeiten sollen im kommenden Jahr auch in München in den Räumlichkeiten des Instituts zu sehen sein. Begleitend zum Projekt findet ab 5. Oktober in der Stadtgalerie Dillingen eine Werkschau von C215 statt. Die Ausstellung mit künstlerisch gestalteten Objekten und Bildern ist bis zum 2. November samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Auch ein Ministerium unterstützt die Landkreis-Kulturtage

Finanziell wird „Brückenbauer“ von zahlreichen Partnern getragen, darunter der Rotary-Club Nordschwaben, die Sparkasse Nordschwaben mit der Sparkassen Stiftung Bayern, LEW, DSDL, das Transportunternehmen TSB Beitinger. Aus dem Kulturfonds Bayern des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst erhält das Projekt sogar eine Anteilsfinanzierung, wie Staatsminister Markus Blume schon im Frühjahr dem Träger mitgeteilt hat.

Außerdem profitiert „Brückenbauer“ nicht nur von finanziellen Beiträgen, sondern auch von fachlicher und praktischer Begleitung durch die hiesigen Archive und Archivare in Dillingen, Wertingen und Buttenwiesen. Zudem bringen sich die ortsansässigen Franziskanerinnen ein und auch der Historische Verein Höchstädt ist beteiligt. Heinz Gerhards, Vorsitzender des Kulturvereins DLG – Kultur und Wir sieht in diesem Projekt eine große Bereicherung der diesjährigen Landkreis-Kulturtage: „Streetartkunst und Heimatgeschichte verbinden sich zu bleibenden Landmarks in unseren Städten und Gemeinden“. (AZ)