Wenn das geliebte Kind vor den Eltern stirbt

Plus Seit 24 Jahren unterstützt eine Selbsthilfegruppe in Dillingen verwaiste Eltern. Ein Vortrag zeigt Wege der Trauer auf.

Wer vom Tod eines geliebten Menschen betroffen ist, der fühlt sich oft von einem Moment auf den anderen völlig aus seinem bisherigen Leben hinausgeworfen. Doch während die Menschen im Umfeld des Trauernden nach einer gewissen Zeit in ihren normalen Alltag zurückkehren, ist das für die Hinterbliebenen nicht mehr möglich. "Plötzlich ist man ein Außenseiter, fühlt sich alleingelassen. Ab diesem Moment gibt es nur noch eine Zeit davor - und ein Danach", sagt Lucia Mayr. Seit mehreren Jahren leitet sie die Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern im Landkreis Dillingen. In den Räumen der Caritas im alten Krankenhaus Dillingen können Betroffene ihre Erfahrungen austauschen, sich im Gespräch gegenseitig stützen oder auch einfach nur einander zuhören.