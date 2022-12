Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Von der Pflegefamilie zurück ins Heim: Fall eines Mädchens sorgt für Aufsehen

Plus Ein misshandeltes Kleinkind kommt bei Pflegeeltern im Landkreis Dillingen unter. Lange entwickelt sich alles zum Guten. Doch dann nimmt das Jugendamt es aus der Familie.

Von Jonathan Mayer

Blaue Flecken am ganzen Körper, eine Fraktur im Schädel – und das bei einem wenige Wochen alten Säugling. Was ein Ehepaar aus einer Gemeinde im Landkreis Dillingen über ihr Pflegekind berichtet, ist schockierend. Mit diesen Verletzungen kam das Kind erst ins Krankenhaus, dann ins Heim, dann zu den Pflegeeltern. Dort führte es ein glückliches Leben, entwickelte sich gut. Doch Ende September rückt das Jugendamt an und bringt das Kind ins Heim. So schildern es die Pflegeeltern. Der Fall sorgt inzwischen weit über den Ort hinaus für Aufsehen. Nicht nur die Pflegeeltern, sondern auch mehrere Leserinnen und Leser wandten sich an unsere Redaktion. Sie hatten von der Familie und durch Berichte anderer Medien von dem Fall gehört und zeigen sich empört über das Vorgehen des Jugendamts. Doch, von vorn.

