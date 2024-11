Wenn Igel und Eichhörnchen nachts leuchten

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache bunt und mit Licht. Derzeit werden wieder fleißig Laternen gebastelt. Rund um den Martinstag, der offiziell am Montag, 11. November, ist, finden im Landkreis Dillingen wieder zahlreiche Brauchtumsveranstaltungen statt. Besonders beliebt sind dabei die Martinsumzüge – natürlich mit bunten Laternen. Ob Einhorn, Fuchs, Kürbis oder Traktor: Alles ist erlaubt. Aber gibt es dieses Jahr einen Laternen-Trend im Landkreis Dillingen? Genau das haben wir die Bastelprofis im Kinderhaus Sonnenschein in Wertingen und im Kindergarten Schlesienstraße in Dillingen gefragt.

