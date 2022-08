Wenn in der Gundelfinger Brenzhalle musikalische Geschichten erzählt werden

Acht Chöre haben beim Kreis-Chorkonzert in Gundelfingen wahre Lebensfreude versprüht.

Musik erzählt Geschichten - unter diesem Motto versammelten sich am Sonntag acht Chöre in der Brenzhalle in Gundelfingen zum diesjährigen Kreis-Chorkonzert. Auch heuer waren die Proben wegen Corona erst seit April wieder möglich und man spürte die Freude der teilnehmenden Chöre, musikalisch zu starten und Gleichgesinnte treffen zu können.

Dies unterstrich der Verbandsvorsitzende Franz Lingel auch in seiner Begrüßung. Manche Chöre könnten leider noch nicht teilnehmen, da die Mitglieder eher vorsichtig beginnen zu den Proben zu erscheinen. Diese Chöre brauchen noch mehr Zeit, um wieder in Routine zu kommen. Er begrüßte die Vertreterin des Landrates, Miriam Steiner, den Zweiten Bürgermeister Roman Schnalzger, den Ehrenvorsitzenden Günther Durner, das Ehrenmitglied Ludwig Schmid und den Präsidenten des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben, Paul Wengert.

Weniger aktive Sänger im Kreis Dillingen

Dieser bedankte sich bei allen Chören, das Chorwesen nach über zwei Jahren, in denen das Singen lange Strecken nicht möglich war, in dieser Vielfalt für die Öffentlichkeit wieder zu repräsentieren. Es sei sehr wichtig, da der Verband durch Corona zwar so gut wie keine Chöre verloren hat, aber die aktive Sängerzahl um zehn Prozent gesunken ist. Es könne nicht genug Werbung für das Singen gemacht werden, wirkt es sich doch ausschließlich positiv auf den Menschen aus, wie schon Schiller vor über 200 Jahren festgestellt hat: „Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten.“ In einem Kinderlied heißt es sogar völlig treffend: „Singen macht das Leben bunt, macht gescheit und ist gesund.“

Von Shakespeare bis Namika

Alle Chöre sangen gemeinsam unter der Leitung der Kreis-Chorleiterin Sibylle Mathia zu Beginn den Kanon „Lachend kommt der Sommer“ und füllten die Halle mit stattlichem Klang. Die Stiftskantorei Medlingen-Gundelfingen erzählte stilsicher unter der Leitung von Michael Fink das Sonett Shakespeares „Shall I compare thee to a summer´s day“ in klassische Moderne musikalisch gesetzt von Nils Lindberg. Ebenso der Zeitgenosse Eriks Esenvalds vertonte einen melancholischen Traum der Lyrikerin Sara Teasdale. Den Part des Solos übernahm Anne Abel mit strahlender Stimme.

Sabine Seidl ließ den Gesangverein Landshausen die Geschichte einer „Liebe auf den ersten Blick“ auf der „Champs-Élysées“ mit gleichnamigem Titel und den Hit der Münchner Freiheit „Solang man Träume noch leben kann“, lebendig erzählen. Sabine Seidl war gleich mit drei Chören am Sonntag präsent. Ihr Jugendchor LiLac Light trug die „Story of my Life” von One Direction und von Namika „Je ne parle pas francais“ erfrischend und mit passender Choreografie vor, sodass er verdient mit starkem Applaus belohnt wurde. „Auf uns“ von Andreas Bourani und „Angels“ von Robbie Williams wurden von Sabine Seidl mit ihrem Chor „Voices & Fun“ aus Hermaringen ausdrucksstark präsentiert. Ein Werk aus der Renaissance, das „Landsknechtständchen“ von Orlando di Lasso, wurde vom Liederkranz Wertingen mit viel Dynamik vorgetragen. Stefan Christ ließ seine Sängerinnen und Sänger mit Leidenschaft die Lautmalerei musikalisch umsetzen. „In stiller Nacht“ von Brahms im romantischen Stil hingegen trugen sie mit angemessener ruhiger Intensität vor.

Auch aus der Romantik war das Volkslied „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“, das in herrlich erfrischendem Erzählstil, von Arnold Kempkens arrangiert, und vom Männergesangverein Binswangen unter der bewährten Leitung von Ehrenverbandschorleiter Anton Kapfer interpretiert worden ist. In der „Diplomatenjagd“ von Reinhard Mey steigerten sie ihr sängerisches Temperament noch einmal und erzählten das Fiasko der arrangierten Jagd im durchkomponierten Stil so mitreißend, dass der Chor mit extrastarkem Applaus honoriert wurde. Aus dem Musical- und Schlager-Genre stammten die beiden Lieder der Liedertafel Haunsheim, die unter der Leitung von Heidrun Krech-Hemminger vorgetragen wurden. „I don´t know how to love him“ aus „Jesus Christ Superstar“ erzählt von dem Gefühlschaos der Maria Magdalena, die Jesus kennengelernt hat. Lässiger Rhythmus aus der Karibik ließ das Publikum mit „Jamaika Farewell“ in Urlaubsgefühlen schwelgen.

Die Piccadillys verbreiten Lebensfreude

Die Piccadillys, dirigiert von Klaus Nürnberger, trugen als letzter Chor dieses gelungenen Konzertes einen Song voller Lebensfreude von Carsten Gerlitz vor: „Just sing it“. Ihr zweites Stück stammt aus dem Film „Wie im Himmel“ aus dem Jahr 2005, und zeigt uns wie das Singen in einer Chorgemeinschaft mental stark machen kann, einfühlsam von ihnen vorgetragen. Sibylle Mathia bedankte sich bei allen teilnehmenden Chören und Chorleitern für ihre Teilnahme und unterstrich, welche Freude es war, endlich wieder der Vielfalt der Chormusik lauschen zu können. „Kein schöner Land“, das Gemeinschaftsstück zum Schluss, unterstrich den Genuss des gemeinsamen Treffens und die Vorfreude auf viele weitere dieser Art. Großer Schlussapplaus für großartige Leistungen der Chöre! (AZ)