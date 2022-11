Wenn Mama oder Papa das Sagen im Rathaus hat

Plus Öffentliches Amt und Familienleben unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung. Vier Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Kreis Dillingen erzählen.

Miriam Gruß ist Frau, Mutter und Bürgermeisterin in Gundelfingen. Nach fünf Jahren Amtszeit hat sie vor wenigen Wochen beschlossen bei der Gundelfinger Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr nicht mehr zu kandidieren. „Bürgermeisterin und Mutter zu sein, das ist schwierig. Meine familiäre Situation ist, wie sie ist“, sagt die 46-Jährige. Sie könne die Anforderungen, die an sie gestellt werden, nicht mehr erfüllen.