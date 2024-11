Wer bastelt die schönste Laterne im Dillinger Land?

Achtung, Ohrwurm-Garantie: „Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne und da unten leuchten wir.“ Vermutlich kann jeder die nächsten Textzeilen weitersingen, die Melodie haben wir auf jeden Fall sofort im Kopf. Und so langsam können wir uns auch darauf einstimmen beziehungsweise einsummen. Denn in wenigen Tagen ist wieder St. Martin und dann ziehen in vielen Orten im Landkreis Dillingen die kleinen und großen Kinder mit ihren Laternen bei Nacht durch die Straßen – und singen lauthals mitunter diesen Klassiker.

Martin hat seinen Mantel geteilt

Am kommenden Montag, 11.11., ist Martinstag. Ein wichtiger Tag im Kirchenjahr, der Heilige Martin wird an diesem Tag geehrt. Martin wurde um 316 im heutigen Ungarn geboren. Er war als Sohn eines römischen Offiziers dazu verpflichtet, einen Militärdienst zu leisten. Der Legende nach ritt er mit seinem Schimmel an einem kalten Wintertag an einem hungernden und frierenden Bettler vorbei. Der Mann tat ihm so leid, dass Martin mit dem Schwert seinen warmen Mantel teilte und dem Bettler eine Hälfte schenkte. Diese Geschichte wird von vielen Pfarreien, Kirchengemeinden und auch Kindergärten im ganzen Landkreis jährlich am Martinstag selbst oder bereits am Vorabend nachgespielt.

Einsendeschluss ist 13. November

Was nie fehlen darf: die Laterne. Und schon jetzt sind die Buben und Mädchen fleißig im Bastelfieber – ob daheim mit Mami und Papi oder gemeinsam mit den Freunden in den Kindergärten. Von Eule bis Traktor, von Sonne bis Einhorn: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, die Laternen sind bunt und leuchten schön bei Nacht.

Unsere Zeitung sucht die schönsten Laternen im Landkreis Dillingen. Jeder kann mitmachen. So funktioniert es: Schicken Sie uns Bilder Ihrer Laternen – gerne mit dem oder der Laternenträgerin auf dem Foto – an folgende E-Mail: redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort: Laterne. Die schönsten Bilder werden wir online und in unserer Zeitung veröffentlichen. Wichtig: Bitte vollständige Adresse mit Telefonnummer angeben und unbedingt dazu schreiben, wer auf dem Bild zu sehen ist, inklusive des Fotografen. Die Fotos sollten als JPG-Datei mit mindestens 1 MB als Datei in der E-Mail angehängt werden. Einsendeschluss ist: Mittwoch, 13. November, 12 Uhr. Hinweis in eigener Sache: Mit Zusendung Ihrer Bilder geben Sie uns das Einverständnis, dass alle Kinder, die darauf zu sehen sind, auf unserer Homepage, unseren Social-Media-Kanälen und in der Zeitung veröffentlicht werden dürfen.

Wir freuen uns auf viele Laternen-Bilder!