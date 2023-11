Wer baut jetzt im Landkreis Dillingen überhaupt noch?

Plus Die Lage im Bausektor ist schwierig. Fachleute erklären die Hintergründe. Ein Bauunternehmer stellt klar, warum sich Bauen dennoch für eine Zielgruppe rechnen kann.

Hohe Zinsen, teures Material, kaum neue Aufträge. Die Lage im Bausektor sei schwierig, so das Fazit vieler Fachleute. Wie ist die Lage im Landkreis Dillingen und wer baut heutzutage überhaupt noch? Diese Fragen haben wir Experten und Geschäftsführern von Baubetrieben gestellt.

Christoph Schweyer ist der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben. Er hat einen Überblick über die Entwicklung und kennt die Nöte der Betriebe. Er sagt: „Die Baubranche hat eine Vollbremsung hingelegt.“ In den vergangenen 15 Jahren sei es den Firmen in dieser Sparte gut gegangen. Nun habe sich das Blatt aber gewendet. Dennoch sei der Einbruch derzeit für Außenstehende kaum zu bemerken. Der Grund: Die Betriebe würden ihre bestehenden Aufträge abarbeiten. Doch es kämen kaum neue Projekte nach. Somit werde die Krise verzögert zuschlagen.