Wer kontrolliert die Silvester-Regeln im Landkreis Dillingen?

Plus Wer Silvester feiern will, muss einiges beachten. Wie das Landratsamt und die Dillinger Polizei kontrollieren.

Auch zum Jahresende 2021 gelten verschärfte Corona-Regeln. So dürfen sich Geimpfte und Genesene mit maximal zehn Personen privat treffen. Ist eine ungeimpfte Person dabei, sind nur Mitglieder des eigenen Hausstandes sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstandes erlaubt – und das unabhängig vom Impfstatus. Und auch an öffentlichen Plätzen dürfen sich nicht mehr als zehn Personen treffen. Für die Gastronomie wiederum ist die Sperrstunde von 22 bis 5 Uhr aufgehoben. Doch wer kontrolliert diese Regeln?