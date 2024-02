Wer sich bewegt, nimmt leichter ab

Es hilft nichts: Wer in den nächsten Tage ein paar Pfunde purzeln lassen will, kommt an Sport nicht vorbei. Dabei muss es nicht viel sein, sagt ein Dillinger Experte.

Die ersten Fastentage liegen hinter uns. Kein Alkohol, keine Süßigkeiten und manche verzichten zusätzlich noch auf Nikotin. Wohl die meisten Menschen wollen aber in den nächsten 40 Tagen abspecken. Was dabei hilft: Sport. Das weiß auch Ottmar Pfanz-Sponagel von der AOK in Dillingen. Er sagt: "Abnehmwilligen fällt es leichter, lästige Pfunde dauerhaft zu verlieren, wenn sie ausreichend Bewegung in ihren Alltag integrieren. Abnehmen führt zum Ziel, sobald man mehr Energie verbraucht als aufnimmt. Neben einer ausgewogenen, gesunden Ernährung kann regelmäßige Bewegung dabei unterstützen, das Körpergewicht zu kontrollieren“. Klingt gut, wäre da nicht der dieser innere Schweinehund. Aber der Gesundheitsprofis hat Tipps, wie sich Bewegung im Alltag ganz leicht integrieren lässt. Und hat gleich eine gute Nachricht: Bereits im Ruhezustand verbraucht unser Körper Energie und damit Kalorien.

Einstieg mit mäßiger regelmäßiger Bewegung

Dieser sogenannte Grundumsatz kann durch Aufbau von Muskelmasse erhöht werden. Denn je mehr Muskelfasern vorhanden sind, desto mehr Energie verbrennt der Körper. Weitere Kalorien verbraucht der Körper, wenn man alltäglichen Aufgaben nachgeht und sich körperlich betätigt. Dieser Leistungsumsatz, der zusätzlich zum Grundumsatz entsteht, kann insbesondere durch sportliche Aktivitäten gesteigert werden. Dazu zählen bereits Alltagsaktivitäten wie Radfahren und Treppensteigen. Noch effektiver fürs Abnehmen sind Ausdauersportarten. „Am besten geeignet sind Sportarten, die möglichst viele Muskelgruppen beanspruchen, zum Beispiel Schwimmen, Walken oder Joggen“, so Ottmar Pfanz-Sponagel.

Rezept-Idee: Ein leckerer Sportler-Salat 1 / 1 Zurück Vorwärts Wer sportelt, der braucht auch Energie. Die AOK-Ernährungsberaterin Angela Blind hat ein leckeres Rezept für eine Person als Hauptmahlzeit: Zutaten: 100 Gramm Fisch, bevorzugt Seefisch wie Kabeljau, Heilbutt oder Scholle

Zitronensaft zum Beträufeln

2 Teelöffel Öl

Salz, Pfeffer, Dill

3 Esslöffel Eissalat oder Radicchio

½ gelbe Paprikaschote

1 kleine Karotte

2 Esslöffel rote (Kidney-)Bohnen Salatdressing:

1 Esslöffel Joghurt

Zitronensaft oder Balsamico-Essig

Salz, Pfeffer, Kräuter (nach Belieben) Zubereitung:

Fisch säubern – säuern – salzen. In beschichteter Pfanne mit wenig Öl bei mittlerer Hitze braten.

In der Zwischenzeit Salat, Paprika und Karotte vorbereiten und klein schneiden, Bohnen dazugeben. Mit dem Dressing vermischen und anrichten. Den durchgegarten Fisch würzen, in kleine Stücke teilen und zum Salat geben. (AZ)

Bei richtig ausgeführtem, moderatem Training wird der Energiebedarf zum größten Teil durch Fettabbau gedeckt. Wichtig ist, dass das Ausdauertraining regelmäßig über einen längeren Zeitraum erfolgt. Dadurch wird der Stoffwechsel kontinuierlich gesteigert, sodass der Körper auch in Ruhephasen Kalorien verbrennt. Mit einem kleinen zusätzlichen Krafttraining kann man Muskulatur aufbauen und den Grundumsatz erhöhen, was das Abnehmen erleichtert. Dafür muss man nicht extra ins Fitnessstudio. Krafttraining mit einem Theraband oder verschiedene Übungen mit dem Eigengewicht wie beispielsweise Liegestütze oder Sit-ups zweimal je 20 Minuten pro Woche reichen aus.

20 Minuten reichen auch

Was wohl aber mit am wichtigsten ist - vor allem, um langfristig am Ball zu bleiben - ist die Freude an der Bewegung. Wer gerne und dauerhaft Sport treiben möchte, sollte eine Sportart auswählen, die Spaß macht. Gerade fürs Abnehmen ist es wichtig, sich regelmäßig zu bewegen. Für Einsteiger gilt, es nicht zu schnell anzugehen. Wer sich zu Beginn bereits überfordert, verliert schnell die Freude an der Bewegung, die Motivation sinkt. Ratsam ist es daher, langsam zu beginnen und auch die Anstrengung moderat zu steigern. „Insgesamt reichen 20 Minuten Training zunächst völlig aus, aber langfristig sollten Abnehmwillige täglich eine halbe Stunde einplanen“ so Ottmar Pfanz-Sponagel. Sein Tipp: Wer das tägliche Pensum zeitlich nicht schafft, kann dies mit einer längeren Einheit am Wochenende ausgleichen. (sb mit AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch