Wer will denn Landrat Leo Schrell beerben?

Die Parteien im Dillinger Kreistag tun sich schwer, Kandidaten für die Landratswahl zu benennen: Bei FDP, CSU und FW dauert es noch, die Grüne Favoritin zögert.

So schnell geht es dann doch nicht. Vergangene Woche hatte der FDP-Kreisvorsitzende Alois Jäger angedeutet, dass die Liberalen bei der Kandidatensuche für die Dillinger Landratswahl am 15. Mai schon sehr weit seien. Am Mittwochabend wollten Jäger und sein Vorstandsteam bereits den Bewerber oder die Bewerberin für die Nominierungsversammlung der FDP benennen.

Jäger (FDP): Der Kandidat oder die Kandidatin kommt aus der Wirtschaft

Doch am Donnerstagvormittag winkt der Kreisvorsitzende ab. „Wir sind zwar ein Stück weiter, aber wir sind noch nicht durch“, sagt Jäger. Nächsten Mittwoch werde sich dieselbe Runde erneut treffen. Dem Vernehmen nach ist bei den Liberalen von zwei Kandidaten nur noch einer im Rennen. „Es läuft auf eine kandidierende Person hinaus, mehr kann ich jetzt nicht sagen, sonst platzt das Ganze noch“, teilt der Bezirksrat auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Wenn es klappt, wird das eine ganz tolle Geschichte“, versichert Jäger. Eines lässt sich der Lauinger dann doch noch entlocken. Der Kandidat oder die Kandidatin kommt „aus der Wirtschaft“.

Nach der überraschenden Ankündigung des Landrats Leo Schrell (FW), nicht mehr anzutreten, tun sich offensichtlich alle im Dillinger Kreistag vertretenen Parteien schwer, Kandidaten oder Kandidatinnen zu finden. Ab dem 15. Februar können Wahlvorschläge im Landratsamt eingereicht werden. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Meitingens Rathauschef Michael Higl (beide CSU) und der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, Fabian Mehring, haben bereits abgesagt. Von besonderem Interesse dürfte es sein, wen die Christsozialen – die stärkste Fraktion im Kreistag – auf den Schild heben werden. Nach einem ersten Treffen in Aislingen hat sich eine Kommission gebildet, die zur Entscheidungsfindung beitragen soll. Weil die Geheimhaltung der Namen oberstes Gebot zu sein scheint, gibt es viele Spekulationen. Ein „Mann aus der Wirtschaft“ soll, ähnlich wie bei der FDP, Favorit sein. Immer wieder wird aber auch neben dem Gemeindetags-Kreisvorsitzenden Tobias Steinwinter der Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel genannt. Der Rathauschef schweigt jedoch auf Anfrage eisern. „Ich werde dazu nichts sagen“, wiederholt der 49-Jährige. Ob er denn dementiere, dass er im Gespräch sei? „Das ist ein blödes Spiel, das ich nicht mitmache“, entgegnet der ehrenamtliche Bürgermeister.

CSU-Kreisvorsitzender Winter: "Wir sind noch nicht viel weitergekommen"

Ein gewichtiges Wort mitzureden hat bei der Kandidatenkür der CSU-Kreisvorsitzende Georg Winter. Der Landtagsabgeordnete sagt gegenüber unserer Redaktion: „Wir sind noch nicht viel weitergekommen.“ Es gebe, so Winter, „eine Reihe von Zurufen“. Er werde mit seinem Team reden, was es will. „Ende Februar wollen wir die Nominierungsversammlung abhalten“, kündigt der CSU-Kreisvorsitzende an.

Die Freien Wähler wiederum sind nach Informationen unserer Zeitung bereits jetzt „in der Endphase“ vor der Nominierung. Es soll „in Bälde“ ein überzeugender Kandidat oder eine überzeugende Kandidatin präsentiert werden, heißt es.

Lesen Sie dazu auch

Grünen-Landesvorsitzende Lettenbauer: "Es ist eine Ehre, als Kandidatin im Gespräch zu sein"

Die Grünen werden auf jeden Fall einen Bewerber oder eine Bewerberin für die Dillinger Landratswahl benennen, betonte die Landesvorsitzende Eva Lettenbauer vor einigen Tagen gegenüber unserer Redaktion. Die Spitzenpolitikerin der Grünen aus Reichertswies im Donau-Ries-Kreis wird immer wieder selbst als mögliche Bewerberin genannt. Lettenbauer sagte dazu: „Es ist eine Ehre, als Kandidatin im Gespräch zu sein.“

Ob die 29-Jährige antreten wird, ist allerdings noch offen. „Ich habe mich noch nicht entschieden“, sagt Lettenbauer, die sich offensichtlich hin- und hergerissen fühlt. „Die Landespolitik macht mir sehr viel Freude“, betont die Landesvorsitzende. Als Politikerin wolle sie aber, wie Lettenbauer versichert, auch für die Bürger und Bürgerinnen in Nordschwaben dasein.