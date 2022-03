Wertinger und Dillinger Polizei suchen Zeugen

In Wertingen und in Dillingen sind bislang unbekannte Personen nach Unfällen geflüchtet.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, einen schwarzen HyundaiI30, der auf einem Stellplatz in der Kapellenstraße im Wertinger Ortsteil Geratshofen geparkt war, am hinteren linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne Feststellungen zu seiner Person und zur Art seiner Beteiligung ermöglicht zu haben. Der Schaden am Hyundai beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/999510.

2000 Euro Schaden in Dillingen

Von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel und gegen die Fahrertür eines braunen VW Passat, der in einer Parkbucht am Stadtberg in Dillingen abgestellt war, und verursachte so einen Unfallschaden von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

Lesen Sie dazu auch