Das Wetter im Kreis Dillingen: Kommt jetzt noch mehr Schnee?

Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm gibt einen Ausblick auf das nächste Winterwochenende im Kreis. Gibt es einen frostigen 3. Advent?

Schnee, Matsch und Frost: Damit hatten die einen im Kreis Dillingen in den vergangenen Tagen zu kämpfen. Andere wiederum haben sich wohl über die ersten Schneemänner und Rodelpartien gefreut, denn der Schnee ist endlich liegen geblieben. Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm aus Ellerbach weiß, ob noch mehr Schnee nachkommt.



"Was es jetzt geschneit hat, ist einfach mal eine ordentliche Schneedecke", sagt Grimm. "Das ist für Anfang Dezember nichts Außergewöhnliches." Doch wie sieht es mit dem Wetter am Wochenende aus? "Mit großen Niederschlägen war’s das jetzt erst einmal", sagt der Ellerbacher. "Übers Wochenende kann immer mal wieder ein bisschen Neuschnee oder Schneeregen fallen." Ersteren erwarte Grimm am ehesten am Freitagabend.

Es wird frostig und bleibt rutschig auf den Straßen

Doch so viel wie am Mittwoch wird es wohl nicht mehr. Was bleibe, sei natürlich die Straßenglätte, denn wenn es tagsüber leicht taut oder leicht regnet, könne es sein, dass es bei Nachtfrost bis in die Morgenstunden glatt wird. Und den soll es auch am Wochenende bekommen. Nachts erwarte er bei aufklarendem Himmel bis zu -5 Grad. Frost könne es gebietsweise auch in den Nächten am Wochenende geben. Tagsüber würden dann Plusgrade erreicht. "Der Sonntag ist dabei der mildeste Tag", sagt Grimm.

Der winterliche Advent bleibt also. Die große Frage, ob an Weihnachten Schnee liegen wird, ist aber noch offen. Unser Wetterfrosch wird nächste Woche einmal einen "vorsichtigen Weihnachtsausblick" wagen. Doch wie viel hat es überhaupt am Mittwoch geschneit? Grimm hat an zwei Stellen gemessen. An der Wetterstation in Bachhagel waren es am Donnerstagmorgen 20 Zentimeter Neuschnee, in Ellerbach 21 Zentimeter. Bei der Wetterstation in Fristingen seien es laut Deutschem Wetterdienst nur 13 Zentimeter gewesen. Gereicht für Schneeballschlachten hat das aber allemal.





