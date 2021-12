Wetter: Wenn es doch weiße Weihnachten gäbe...

Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm hat für dieses Jahr schlechte Nachrichten. Aber er weiß, wann es zu den Festtagen zuletzt so richtig geschneit hat. Erinnern Sie sich noch?

Nach einer kalten Winterwoche jetzt noch etwas Schnee zu Weihnachten, ja das wär’s doch, oder? Aber leider sehen es die Wettermodelle ganz anders. Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm hat sich den Ausblick auf die Weihnachtsfeiertage genauer angesehen. So viel sei verraten, schneien wird es nicht.

„Das bisher trocken-kalte Wetter, das wir diese Woche mit ein paar Tagen Dauerfrost im Landkreis Dillingen hatten, verabschiedet sich pünktlich zum Heiligen Abend“, sagt Grimm. „Es wird zunehmend mildere Luft aus Südwesten zu uns kommen.“ Nicht nur, dass es keinen Schnee gibt, es könnte sogar Regen drohen: „Vom Heiligabend an kann es über die Weihnachtstage neben trockenen Phasen immer wieder Schauer geben“, sagt Grimm.

Es wird ein schmuddeliges Weihnachtsfest

Die Temperaturen bewegten sich dabei zwischen 4 und 7°C. Einsetzender Wind mache das Weihnachtsfest noch zusätzlich schmuddelig. Frostig werde es nur vereinzelt, wenn es nachts aufklare.

„Dann besteht aber wegen der dann nassen Flächen und dem kalten Boden der letzten Tage gebietsweise Glätte!“, warnt Grimm. „Der Wunsch nach weißen Weihnachten muss somit um ein weiteres Jahr verschoben werden.“

Benjamin Grimm

2014 gab es zuletzt Schnee an Weihnachten

Das letzte mal weiße Weihnachtstage habe es im Landkreis übrigens 2014 gegeben. Damals lagen mit 2 cm Schnee in Fristingen und 3 cm in Syrgenstein aber auch keine dicken Schneedecken. „Ein richtiges Winterwunderland durften wir Weihnachten 2010 erleben“, erinnert sich Grimm. Dort lagen in an der Wetterstation in Fristingen am zweiten Weihnachtstag zehn beziehungsweise in Syrgenstein 33 Zentimeter Schnee.

