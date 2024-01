Landkreis Dillingen

Wetterbeobachter: "Nächste Woche kommt Spannung in die Wetterküche"

Plus Nach milden Tagen hatten manche den Winter schon abgeschrieben. Doch er hat das Dillinger Land wieder im Griff. Bei Heizungsbauern ist deshalb jetzt Hochsaison. Und nicht nur da.

Von Simone Fritzmeier, Christina Brummer

Früh am Mittwochmorgen geht bei der Dillinger Feuerwehr eine Einsatzmeldung ein. "Brand Bus innerorts" heißt es da. Ganz so schlimm war es dann aber vor Ort nicht, berichtet Kommandant Markus Pfeifer. Ein Passant habe die Feuerwehr verständigt, weil es aus dem Bus geraucht habe. Dort waren wohl die Bremsen eingefroren und dann zu heiß gelaufen. Dass Bremsen einfrieren, kann bei solchen Minusgraden vorkommen. Seit dem Dreikönigstag ging es mit den Temperaturen bergab. Viel zu tun also für Heizungsfirmen. Eine Einrichtung im Landkreis kämpft im Winter zudem mit einer nie dagewesenen Zahl an "Gästen".

Haben die kalten Temperaturen Auswirkungen auf die tägliche Arbeit von Heizungs- und Sanitärbetrieben? Nachgefragt bei Andreas Renner. Er ist Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens aus Lauingen. "Natürlich haben sie das", sagt Renner. Auch wenn es draußen bislang nicht ganz so arktisch kalt ist wie kürzlich in Nordeuropa, gibt es viel Arbeit für den Betrieb. Denn, je kälter es draußen ist, desto mehr müssen Heizkessel arbeiten, um die Innenräume warmzuhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

