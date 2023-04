Wie der Medikamentenengpass gestoppt werden kann

Apotheker und Hausärzte der Region diskutieren auf Einladung des CSU-Politikers Manuel Knoll. Welche Lösungen vorgeschlagen werden.

Das Problem ist bekannt: Lieferengpässe bei Medikamenten und kein Ende ist in Sicht. Ob Antibiotika, Insulin oder Paracetamol –Arzneimittel, auf die ein Großteil der Bevölkerung regelmäßig dringend angewiesen ist, sind kaum oder nur schwer zu bekommen. Die meisten von ihnen werden am chinesischen Markt produziert und nach Deutschland exportiert.

Auf Einladung des CSU-Landtagskandidaten Manuel Knoll diskutieren heimische Hausärzte und Apotheker, darunter auch Dr. Alexander Zaune und Dr. Wolfgang Fink (Vertreter der Hausärzte des Landkreises) sowie Dr. Matthias Schneider (Sprecher der Apotheker) darüber, wie man künftig Arzneimittellieferketten besser absichern kann. Man war sich einig, dass das langfristige Ziel der Aufbau einer eigenständigen Produktion sein müsse, um wieder unabhängiger von Importen zu werden. Da das Thema in erster Linie auf europäischer bzw. Bundesebene gelöst werden muss und hauptsächlich in deren Gesetzgebungskompetenz fällt, nahm auch der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Ulrich Lange, am Austausch mit beiden Berufsgruppen teil.

Lange: Die Union hat einen Beschaffungsgipfel gefordert

Lange erläuterte, dass seine Fraktion bereits vor Monaten im Bundestag gefordert hat, einen Beschaffungsgipfel mit Bund, Ländern, Ärzten, Apothekern, Kassen, Herstellern und Händlern zu veranstalten und auch alternative Beschaffungsmöglichkeiten aus dem Ausland zu prüfen und zügig umzusetzen. Auch sollten die Dienstleistungen in den Apotheken zur Vermeidung von Lieferengpässen kostendeckend vergütet werden. Und schließlich müssten die Voraussetzungen geschaffen werden, dass wichtige Arzneimittel wieder primär in Europa produziert werden. Nur wenn sich etwas an den allgemeinen Rahmenbedingungen für die Produktion ändere und Fördergelder im größeren Umfang bereitgestellt würden, könne ein ähnlicher Erfolg, wie beim Zurückholen der Batterietechnik gelingen. Mittelfristig müsse vor allem die "Blutung gestoppt werden", um ein weiteres Abwandern bestehender Strukturen zu verhindern, wie es bereits vorher Dr. Christian Pawlu, Head of Corporate Development bei Fresenius, formuliert hat, der per Video zugeschaltet war.

Matthias Schneider und seine Kolleginnen und Kollegen sehen laut Pressemitteilung außerdem eine Chance darin, dass kurzfristig die Versorgung dadurch besser sichergestellt werden könne, indem die seit der Pandemiebeginn geltende lockerere Handhabung für sogenannte Rabattverträge über den 31. Juli 2023 hinaus verlängert würde. Seit dem Jahr 2007 schließen Krankenkassen mit Arzneimittelherstellern Rabattverträge ab. In solchen Verträgen gewährt ein Pharmahersteller einer Krankenkasse einen Rabatt auf den Herstellerabgabepreis für ein Medikament oder auch ein ganzes Sortiment. Im Gegenzug sichert die Krankenkasse zu, dass alle ihre Versicherten im Normalfall künftig nur dieses Präparat erhalten.

Knoll: Es braucht eine eigene Arzneimittelproduktion

Manuel Knoll kündigte an, die Anregung der Apotheker aufzugreifen. "Ich werde mit unserem Gesundheitsminister Klaus Holetschek darüber sprechen, ob man in diesem Bereich eine Länderöffnungsklausel anstreben und dadurch kurzfristig Abhilfe schaffen kann." Langfristig, so Knoll, brauche es eine eigene deutsche beziehungsweise europäische Arzneimittelproduktion. (AZ)

