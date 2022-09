Wie läuft die Impfkampagne mit den neuen Impfstoffen im Landkreis Dillingen?

Plus Der neue Impfstoff gegen die Sars-Cov2-Variante Omikron ist da. Wie die Empfehlung der Stiko die Situation vor Ort beeinflusst.

Im Landkreis Dillingen gibt es seit dem 15. September das Vakzin gegen die Variante BA.1 von den Herstellern Biontech und Moderna im Impfzentrum in Schretzheim. Ab dem 28. September wird es voraussichtlich auch den speziell auf die Subtypen BA.4 und BA.5 angepasste Wirkstoff geben.