Wie läuft es seit dem Ende der Maskenpflicht im Landkreis Dillingen?

Plus Seit einer Woche ist die Maske nur noch an wenigen Orten Pflicht. Diese Erfahrungen haben Menschen aus dem Landkreis damit gemacht. Eine erste Bilanz.

Der alte Mann, der aus dem Drogeriemarkt tritt, hat nicht nur eine FFP2-Maske auf, er hat auch bereits eine an seinem Fahrrad befestigt und hängt kurzerhand die zweite hinzu. Im letzten Moment schützt er sie davor von einer der Sturmböen erfasst zu werden, die am vergangenen Donnerstagvormittag durch die Lauinger Innenstadt fegen. Selbst wenn er beide Masken verloren hätte, einkaufen gehen, dürfte er trotzdem.