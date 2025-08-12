Wie man Kindern Lust auf gesunde Ernährung macht

Die Grundlagen einer genussvollen und gesundheitsfördernden Ernährung können Eltern ab der frühen Kindheit legen. „Gesund zu essen, das lernen Kinder ähnlich wie das Sprechen durch eigenes Tun, Nachahmen, Kommunikation und das Zusammenspiel mit anderen“, sagt Angela Blind, Ernährungsexpertin der AOK-Direktion Günzburg, die auch für den Landkreis Dillingen zuständig ist. Damit gesunde Ernährung dem Nachwuchs Spaß macht, sind die Eltern als Vorbilder gefragt. Nach und nach wird das Kind beim Essen und Trinken immer selbstständiger und übernimmt die Gewohnheiten der Umgebung. Es ist empfehlenswert, mindestens einmal täglich gemeinsam zu essen, in Ruhe und freundlicher Atmosphäre sowie ohne Ablenkung, etwa durch Fernseher oder Handy. So wird die Mahlzeit zu einem positiven Erlebnis, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Bonbon-Pädagogik“ vermeiden

„Es ist wichtig, Essen niemals als Belohnung, Strafe oder Trost einzusetzen“, rät Angela Blind und betont, dass Essen keine Leistung sei: „Das heißt, es braucht kein unverhältnismäßiges Lob für das, was das Kind isst.“ Die Neugier auf gesundes Essen können Eltern wecken, indem Kinder bei der Vorbereitung mithelfen dürfen, die Speisen appetitlich angerichtet sind und letztlich die Eltern selbst mit Genuss essen.

Durch wiederholtes Probieren bilden sich gewisse Geschmacksvorlieben. „Es hilft, den Nachwuchs zu ermutigen, neue Lebensmittel zu kosten, ihre Form, den Geruch und Geschmack zu erfahren“, so Angela Blind. Essen lernen heißt immer auch, dass Kinder den Umgang mit Besteck, Geschirr und Trinkgefäßen üben. Kleine Gabeln und Löffel können beim Lernen nützlich sein. Das Ausprobieren erfordert auch eine gewisse Toleranz aufseiten der Eltern, denn ohne Kleckern funktioniert essen lernen oft nicht. Darüber hinaus ist es wichtig, die Hunger- und Sättigungssignale des Kindes zu respektieren und gelegentlich schwierige Phasen zu überstehen. „Immer wieder einmal sind Kinder beim Essen besonders wählerisch oder gar nicht am Essen interessiert – das ist jedoch meist vorübergehend“, sagt Angela Blind. (AZ)