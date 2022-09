Landkreis Dillingen

Wie man Lebensmittel spart: Neues Projekt will Verschwendung stoppen

Plus Trotz hoher Preise landen noch immer Bananen, Joghurts und Co im Müll. Das wollen Expertinnen des Landwirtschaftsamtes ändern. Sie erklären, was zu tun ist.

Von Lisa Meier

Es ist der Blick auf den Kassenzettel, der derzeit erschreckt. Ein kleiner Korb voll Lebensmittel und dann dieser Preis dafür? Dies ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen werden immer noch Aufstriche, Bananen, Joghurts und Co in den Müll geworfen. Es sind zwei volle Einkaufswägen – so viele Lebensmittel werden in Deutschland jährlich pro Kopf in den Müll geworfen. Umgerechnet sind das etwa 230 Euro oder 78 Kilogramm pro Person. "Das ist viel zu viel", sagt Brigitte Steinle, Leiterin des Bereichs Landwirtschaft und Ernährung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen. Deshalb haben die Verantwortlichen des Amtes zu einem Pressegespräch rund um das Thema "Lebensmittel retten" eingeladen.

