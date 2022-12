Wie man sich bei einem Stromausfall im Landkreis Dillingen verhalten sollte

Der Landkreis Dillingen richtet Katastrophen-Leuchttürme ein. Und es gibt ein Register für pflegebedürftige Menschen.

Die Bundesnetzagentur hält einen großflächigen Blackout für äußerst unwahrscheinlich. So sei die deutsche Stromversorgung sehr sicher und die Netzbetreiber verfügten über zahlreiche Mechanismen und Reserven zur Stabilisierung des Stromnetzes in angespannten Situationen. Die Wahrscheinlichkeit sei demnach gering, dass erzwungene, großflächige Lastreduktionen in diesem Winter erforderlich werden.

Wenn die normalerweise genutzten Mechanismen zur Stabilisierung der Stromversorgung nicht greifen würden, könne es schlimmsten Falls zu kontrollierten Lastabschaltungen kommen, so die Bundesnetzagentur. Die Übertragungsnetzbetreiber müssten dann als Ultima Ratio regional und zeitlich begrenzt einen Teil der Verbraucher von der Versorgung trennen, um die Nachfrage so weit zu reduzieren, dass sie mit der erzeugten Strommenge wieder übereinstimmt, teilt das Landratsamt Dillingen mit. Solange der Mangel bestehe, erfolge die Abschaltung von Verbrauchern reihum, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Lastabschaltungen seien umso unwahrscheinlicher, je mehr alle in einer kritischen Versorgungssituation Strom sparen.

Ein Notfallregister soll es Rettungskräften und pflegebedürftigen Menschen leichter machen

Auch wenn längere Stromausfälle nicht erwartet werden und Stromausfälle nach Aussage der Bundesnetzagentur auch meist in wenigen Stunden behoben werden können, ist es sinnvoll, trotzdem privat und seitens der Sicherheitsbehörden Vorsorge zu treffen.

Der Nachbarschaftshilfe wird bei einem längeren Stromausfall besondere Bedeutung beigemessen. Verwandte, Freunde, Bekannte sind dann zur Mithilfe aufgerufen. Pflegebedürftige Personen, die im Katastrophenfall Hilfe benötigen, können sich beim zentralen Notfallregister (www.notfallregister.eu) registrieren, um schneller versorgt werden zu können. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kennen sonst deren spezielle Notlage nicht. Auf die Daten können nur registrierte und vertifizierte Stellen wie das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde zugreifen.

Wofür die Kat-Leuchttürme da sind

Auch im Landkreis Dillingen bereitet man sich auf den unwahrscheinlichen Fall eines langen Stromausfalls vor. Einheitlich werden sogenannte Katastrophenschutz-Leuchttürme (Kat-Leuchttürme) und Notruf-Meldestellen eingerichtet. In jedem Feuerwehrgerätehaus eingerichtete Notruf-Meldestellen dienen bei Stromausfall als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die Hilfe von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei benötigen, falls das Mobilfunknetz und Telefonleitungen nicht mehr funktionieren. Die Kat-Leuchttürme, oft in Hallen eingerichtet, dienen bei einem längeren flächenweiten Stromausfall der Betreuung hilfsbedürftiger Menschen, zur Deckung des Informationsbedürfnisses der Bevölkerung, als Anlaufstelle dringender Anliegen, als Erste-Hilfe-Station sowie als Strom- und Wärmeinsel. Zu welchem Zeitpunkt die Kat-Leuchttürme in Betrieb sind, hängt von der Gefährdung ab und kann lokal unterschiedlich sein.

Nähere Informationen insbesondere darüber, an welchen Standorten in den Städten und Gemeinden z. B. Kat-Leuchttürme eingeplant sind, sind bei den Ordnungsämtern der jeweils zuständigen Verwaltungsgemeinschaften Wertingen, Höchstädt, Gundelfingen, Holzheim, Wittislingen, Syrgenstein, den Stadtverwaltungen Dillingen und Lauingen sowie den Gemeinden Bissingen und Buttenwiesen erhältlich. (AZ)