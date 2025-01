Wie „Minis“ im Kreis Dillingen groß rauskommen

Der Weihrauchkessel wird mit Schwung im Kreis geschwenkt, die Ministranten tanzen ausgelassen zu moderner Musik in der Kirche – und erreichen damit ein Millionenpublikum auf Instagram. Rund 2,6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer des sozialen Netzwerks, die darauf mit Kommentaren wie „Alter, wie er den Weihrauch schwenkt!“ oder „Kirche 2024, so holt man Menschen ab“ reagieren, hat das Video bisher erreicht.

PG Gundelfingen goes viral: Ministranten begeistern Millionen

Johannes Lohner, Mesner in Gundelfingen und verantwortlich für den Instagram-Auftritt der Pfarreigemeinschaft, steckt dahinter und sagt: „Wir hätten uns das selbst nie träumen lassen.“ Die Ministranten haben ein Video drehen wollen und seien mit der Bitte auf ihn zugekommen. Lohner habe daraufhin mit Stadtpfarrer und Dekan Johannes Schaufler gesprochen, der dafür ein offenes Ohr hatte. Prompt ging das Video am vergangenen Sonntag, gleich nach dem Gottesdienst, in Produktion und schlug nach der Veröffentlichung online ein. Die Gundelfinger Ministranten sind jetzt kleine Stars „Uns haben viele Leute gerade beim Sternsingen an den Haustüren darauf angesprochen. Das fanden sehr viele richtig toll“, so Lohner. Die Minis haben auch in persönlichen Gesprächen viel positive Rückmeldung bekommen. Negative Reaktionen habe er fast keine erlebt.

Das Video in Gundelfingen wurde mit dem Handy gefilmt. Foto: PG Gundelfingen

Auch die Ministrantinnen und Ministranten in Höchstädt sind mittlerweile weit über den Landkreis Dillingen hinaus bekannt. Kurz vor Heiligabend haben sie ein Video veröffentlicht. Das ganze Spektakel dauert nicht einmal zehn Sekunden. Zu sehen sind Stadtpfarrer Daniel Ertl und vier Höchstädter Ministranten und Ministrantinnen. Die Gruppe steht in der Stadtpfarrkirche und hat zunächst Alltagskleidung an. Schließlich wirft der Seelsorger Mantel, Schal und Pulli weg und alle sind nach einem Schnitt im Video plötzlich für die Gottesdienste an Weihnachten eingekleidet. Dazu gibt es fetzige Musik und eine klare Ansage der munteren Gruppe: „Christmas is coming, are you ready?“ (zu Deutsch: Weihnachten kommt, bist du bereit?). Dieses Video haben mittlerweile rund 6,5 Millionen Menschen gesehen und die Verantwortlichen sind begeistert. Gemeindereferentin Sibylle Göring, die den Instagram-Kanal verwaltet, sagt: „Ich kann es mir selbst nicht erklären.“

In Gundelfingen sowie Höchstädt gibt es positive Resonanz

Als Vorbild habe ein ähnliches Kurzvideo einer Pfarrei aus Großbritannien gedient, „das war ein Trend“. Ein Ministrant habe es gesehen und Göring geschickt, „dann haben wir das zu Weihnachten gemacht“. Auch zu den Olympischen Spielen in Paris hatten sich die Höchstädter Ministranten etwas einfallen lassen, damit knackten sie zum ersten Mal die Millionenmarke. Damals zeigten sich ein Ministrant und eine Ministrantin bei der „neuesten olympischen Disziplin“, dem Synchron-Weihrauchschwenken. Göring geht davon aus, dass damals vor allem die auf der Plattform viel gesuchten Hashtags wie „Olympia“ zum Erfolg der Aufnahme beigetragen hätten.

Sind Sie bereit für Weihnachten? Das fragen der Höchstädter Stadpfarrer Daniel Ertl und vier Ministrantinnen und Ministranten in einem Kurz-Video auf Instragram, das millionenfach angeklickt wurde. Foto: PG Höchstädt

Doch warum betreiben Pfarreien eigentlich Social-Media-Kanäle? „Unser Plan war, jungen Menschen unser Pfarreileben näherzubringen“, erklärt Göring. „Aufzuzeigen, was alles möglich ist. Die Kirche muss in den sozialen Medien vertreten sein“, sagt sie, besonders hinsichtlich der Austrittszahlen. Ähnlich sieht das auch Stadtpfarrer Daniel Ertl: „Die Kirche zeigt, uns gibt es auch noch. Und wir sind nicht so eingestaubt, wie ihr vielleicht denkt.“ Auch er selbst präsentiert sich, wie im Gottesdienst, mittendrin und freut sich über den Erfolg: „Mich überrascht, wie mit einfachen Mitteln und wenig Aufwand so eine Reichweite erzeugt werden kann. Das erstaunt mich immer wieder.“