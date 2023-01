Wie müssen Silvester-Böller richtig entsorgt werden?

An manchen Orten im Landkreis Dillingen sind noch Überbleibsel vom Jahreswechsel zu sehen. Besser gesagt: Müll ist liegengeblieben. Das kann teuer werden.

Unzählige Böller, abgebrochene Raketen und etliche Verpackungen: Auf einem Feldweg zwischen Aislingen und Glött, nahe des Windrades auf einer Anhöhe, fand vermutlich eine Silvesterparty statt. Zumindest wurde dort in der Nacht von Samstag auf Sonntag geböllert – was man immer noch sieht. Auf jeden Fall lag eine große Menge Müll auch noch am Montag dort. Spaziergänger haben Fotos gemacht und an die Redaktion unserer Zeitung geschickt. Verbunden mit der Frage: Wer ist dafür eigentlich verantwortlich?

Hohe Bußgelder können verhängt werden

Auf Nachfrage bei der Polizei heißt es, dass "selbstverständlich" jeder und jede selbst für die Müllentsorgung verantwortlich ist, mehr noch: verpflichtet. Das ist im Abfallwirtschaftsgesetz gesetzlich geregelt, heißt es weiter, welches der Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes des Bundes (KrWG) auf Landesebene diene. Die Polizei erklärt, dass es sich bei solchen und ähnlich gelagerten Müllablagerungen um Ordnungswidrigkeiten handelt, die die jeweiligen Kommunen weiterverfolgen. Wird ein Verursacher ermittelt, können Bußgelder verhängt werden.

Wer muss die Entsorgung zahlen?

Ist die Müllentsorgung nicht vom Verursacher selbst erledigt worden, dann, so erklärt es die Polizei weiter, werde in der Regel der zuständige Bauhof informiert. Die Kosten tragen die Kommunen. Aber wie müssen Böller, Raketen und Co. eigentlich richtig entsorgt werden?

Das Ergebnis der Silvesternacht: Jede Menge Müll ist liegengeblieben. Foto: Reiner

Plastiktüte mit Wasser gut verschließen

Gerhard Wiedemann, Werkleiter beim Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben, sagt: "Es gibt nur eine Entsorgungsmöglichkeit: die Restmülltonne. Dabei sind aber nicht die Böller, die gezündet worden sind, das Problem." Gefährlich, so Wiedemann weiter, sind vor allem nicht gezündete Raketen und Knaller. Die würden zwar auch in die Restmülltonne gehören, aber: "Bitte in einer reißfesten Plastiktüte gut verschließen und Wasser mit rein." So werde verhindert, dass Böller möglicherweise sich selbst entzünden, vor allem mit anderem Müll in der Tonne. Das Problem gebe es relativ oft, sagt der Werkleiter.

Insgesamt würde die Entsorgung aber gut funktionieren, das würde der AWV vor allem an den vollen Tonnen merken. "Rund um die Weihnachtszeit stehen viele Deckel offen. Aber da sind wir nicht so kleinlich, im Sommer sind sie ja dann oft nicht so voll", sagt er lachend.

Lesen Sie dazu auch