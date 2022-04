Wie sich Firmen vor Hackerangriffen schützen können

Plus IT-Experten geben nach dem Cyber-Angriff auf zwei Dillinger Firmen Tipps, wie man sich wehren kann. Denn mit einem sicheren Passwort allein ist es nicht getan.

Oft merkt man es erst, wenn es zu spät: Der Bildschirm wird schwarz, manchmal prangt darauf sogar ein Totenkopf. Wie im Film. Und nichts geht mehr. Dann erscheint ein Erpresserschreiben und Unbekannte fordern Lösegeld. Betroffene Firmen sollen zahlen - oder müssen damit leben, dass haufenweise Daten geklaut werden oder die komplette Produktion lahmgelegt wird. So beschreibt Anna Kilger einen Hackerangriff. Sie ist IT-Sicherheitsexpertin bei der IHK Schwaben. Denn die Cyber-Angriffe auf die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) und das Dillinger IT-Unternehmen Reitzner waren keine Einzelfälle. Wie kann man sich also schützen?