Wie steht es um die psychische Versorgung im Landkreis Dillingen?

Was, wenn man sich komplett allein gelassen fühlt? Was, wenn man niemanden zum reden hat? Niemanden, dem man die Sorgen anvertrauen kann? Wenn man sich fragt, was das alles überhaupt noch soll? Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde erfüllen mehr als 18 Millionen Erwachsene in Deutschland die Kriterien einer psychischen Erkrankung. Das ist mehr als jeder Vierte. Und weniger als 20 Prozent von ihnen suchen sich Hilfe. Das Thema ist mit Scham behaftet, zudem ist oft unklar, an wen man sich wenden kann. Wie steht es also um die psychische Gesundheitsversorgung im Landkreis Dillingen?

