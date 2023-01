Landkreis Dillingen

vor 33 Min.

Wie viele Corona-Bußgelder wurden im Landkreis Dillingen eingetrieben?

Plus Regeln, die im ersten Corona-Lockdown galten, wurden kürzlich vom obersten Verwaltungsgericht als unverhältnismäßig erklärt. Was passiert mit den gezahlten Bußgeldern?

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Denkt man an die Zeit im Frühjahr 2020 zurück, wirkt vieles surreal: Geschäfte mussten schließen, Masken waren noch Mangelware und das Verlassen der Wohnung war nur aus "triftigen Gründen" erlaubt. Diese Gründe listete die 1. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auf. Raus durfte man beispielsweise zum Einkaufen, wenn man in die Arbeit fahren wollte oder Angehörige betreuen musste. Mit einem anderen "triftigen Grund" beschäftigte sich kürzlich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Beschwert hatten sich zunächst zwei Bürger beim Bayerischen Verwaltungsgericht. Dort wurden sie in ihrer Meinung bestätigt, dass bestimmte Regelungen unverhältnismäßig waren. So durfte man sich zum Beispiel im ersten Corona-Frühling nur allein oder mit Mitgliedern des eigenen Hausstandes draußen aufhalten, um Gruppenbildungen zu vermeiden. Die Regelung trieb jedoch ungewöhnliche Blüten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen