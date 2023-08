Wieder vermehrt Unfälle mit Wildtieren im Landkreis Dillingen

In der Nacht zu Freitag gab es im Landkreis Dillingen wieder drei Wildunfälle. Das liege an der Jahreszeit, sagt die Polizei. Sie gibt Autofahrenden Sicherheitstipps.

Zu dieser Jahreszeit ist wieder Vorsicht geboten, was das Autofahren bei Waldgebieten angeht. Wie die Polizei mitteilt, ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Landkreis zu mehreren Unfällen mit Wildtieren gekommen. Die Unfallörtlichkeiten lagen dabei an der Staatsstraße 2028 zwischen Eppisburg und Binswangen, an der Staatsstraße 2033 zwischen Biberbach und Wertingen und an der B 16 bei Gundelfingen. Bei den Zusammenstößen verendeten ein Fuchs und zwei Rehe. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

Das rät die Dillinger Polizei, um Wildunfälle zu vermeiden

Laut Polizei ist gerade Rehwild in dieser Jahreszeit besonders aktiv und verlässt auch bei Tageslicht den schützenden Wald. Die Beamten bitten daher Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam zu fahren und vor allem in den Bereichen von Waldübergängen zu Feldern die Geschwindigkeit zu verringern. Meistens seien die Wildtiere nicht alleine unterwegs und weitere Tiere könnten folgen. Bei Erkennen von Wildtieren an der Straße sollte sofort das Fernlicht ausgeschaltet und kontrolliert abgebremst werden. Auch das Warnen durch die Hupe kann die Tiere zurückschrecken, wie die Polizei informiert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch