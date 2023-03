Wildwechsel im Kreis Dillingen: Es kommt zu mehreren Unfällen

Vier Unfälle haben sich zwischen Aislingen und Holzheim ereignet. Wovor die Dillinger Polizei warnt.

Nach Umstellung auf die Sommerzeit sollten die Fahrzeugführe rauch im Landkreis Dillingen wieder vermehrt auf Wildwechsel achten, das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Und das berechtigt. Denn in der Nacht von Sonntag auf Montag gab es drei Wildunfälle. Zwei weitere Unfälle ereigneten sich bereits am Sonntagabend Uhr.

Zwischen Aislingen und Holzheim

Vier der Verkehrsunfälle ereigneten sich auf der Staatstraße 2028 bei Aislingen und Holzheim sowie ein weiterer bei Buttenwiesen. Durch das Vorstellen der Uhr und das dadurch geänderten Verkehrsverhalten steigt auch die Gefahr, dass Wildtiere wie Rehe, Feldhasen und Füchse die Straßen in der Morgendämmerung kreuzen.

Vor allem auf Strecken, die an unübersichtlichen Wald und Feldrändern verlaufen sollte vorausschauend gefahren und der Straßenrand im Blick gehalten werden. Bei Auftauchen von Tieren auf und neben der Fahrbahn sollten das Fernlichtabgeblendet und durch Hupen und Abbremsen ein Zusammenstoß verhindert werden.

Warnblinker anschalten und Warnweste anziehen

Auch sollte bedacht werden, dass die Tiere selten alleine, sondern meist in Gruppenunterwegs sind. Lässt sich ein Zusammenstoß mit einem Wildtier nicht verhindern, gilt: Warnblinker anschalten und mit angezogener Warnweste das Warndreieck aufstellen. Dann die Polizei anrufen - auch wenn es keine verletzten Menschen gibt. Wenn möglich sollten die Tiere von der Fahrbahn entfernt werden, um weitere Unfälle zu verhindern. Auch bei angefahrenen und geflüchteten Tieren sollte immer die Polizei verständigt werden. Diese informiert die zuständigen Jagdpächter, um nach dem Tier Ausschau zu halten, so die Polizei. (AZ)