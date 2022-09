Wildwechsel im Kreis Dillingen: Mehrere Unfälle mit Folgen

Ein 18-jähriger Mofafahrer hat sich nach einer Kollision mit einem Tier im Raum verletzt. Und in Lauingen sucht die Polizei dringend Zeugen.

Der Polizei Dillingen wurde am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr ein angefahrenes Reh mitgeteilt, das auf der Kreisstraße DLG 24 bei Lauingen in Richtung Weisingen verletzt mitten auf der Fahrbahn lag. Der Anrufer sicherte die Unfallstelle bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung ab. Das noch nicht verendete Tier musste von den Beamten mittels Schussabgabe von seinem Leiden erlöst werden.

Wildunfälle müssen gemeldet werden

Es wurden polizeiliche Ermittlungen gegen Unbekannt wegen eines Verstoßes nach dem Bayerischen Jagdgesetz eingeleitet, weil der bisher unbekannte Fahrzeugführer die Kollision mit dem Wildtier beim Revierinhaber oder der Polizei nicht gemeldet hatte. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Dillingen ausdrücklich darauf hin, dass Wildunfälle unverzüglich zu melden sind. Zuwiderhandlungen sind nach dem Bayerischen Jagdgesetz bußgeldbewehrt. Wird der Wildunfall nicht gemeldet und ist das Tier dadurch unnötigen Qualen ausgesetzt, greifen überdies die Strafvorschriften des Tierschutzgesetzes.

Es drohen hohe Geldstrafen, Tiere dürfen nicht leiden

Hier drohen Geldstrafen und sogar Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren. Bleibt das Wildtier nach der Kollision mit einem Fahrzeug verletzt oder tot auf der Straße liegen und kollidiert ein weiterer Verkehrsteilnehmer oder -teilnehmerin mit dem Tierkörper, weil der Wildunfall ungemeldet blieb, erfüllt sich generell der strafgesetzlichen Tatbestand der „Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr“. Hier kann die Freiheitsstrafe sogar bis zu fünf Jahren ausfallen.

Am Montagmorgen gegen 4.30 war ein 18-jähriger Mofafahrer auf dem Radweg zwischen Buttenwiesen und Wertingen unterwegs. In der Bauerngasse musste er mit seinem Mofa einem Reh ausweichen und stürzte. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Wertingen gefahren werden. (AZ)