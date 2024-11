Wintereinbruch verhindert Spiele der „Dillinger“ Teams

Freitagnachmittag war klar, was sich schon im Laufe des Tages abgezeichnet und Trainer Tjark Dannemann auch vermutet hatte: Sein TSV Wertingen kann sich am Sonntag die Reise ins winterliche Allgäu sparen: Die Partie der Fußball-Landesliga Südwest beim VfB Durach ist abgesagt.

Ohnehin spielfrei war der SC Altenmünster am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga West und musste sich deshalb keine Gedanken wegen einer etwaiger Absetzung aufgrund des Wintereinbruchs machen. Fast alle anderen für dieses Wochenende vorgesehenen Partien sind in zwischen den Witterungsverhältnissen zum Opfer gefallen und abgesagt. Nur die Entscheidung, ob die SSV Glött am Sonntag daheim gegen Scheppach aufläuft, wird – Stand Freitagnachmittag – erst am Samstag fallen.

Kein „doppeltes“ Derby für Dillingen

Dillingen – FCG II verlegt. Zweimal binnen einer Woche sollten sich die abstiegsbedrohte SSV Dillingen und Aufstiegsaspirant FC Gundelfingen II gegenüberstehen. Dies ist nun nicht mehr der Fall, weil das für diesen Samstag im Dillinger Donaustadion anstehend Derby am Freitagnachmittag abgesagt wurde. Das am 3. Oktober ausgefallene Hinspiel-Duell in der Gärtnerstadt ist auf Sonntag, 1. Dezember, 14 Uhr, angesetzt. (dz)

TSG Thannhausen – FC Lauingen. Zum letzten Pflichtspiel 2024 hätte der FC Lauingen am Sonntag nach Thannhausen fahren sollen. Dies erübrigt sich nun – die Partie wurde abgesagt. Neuer Termin ist jetzt der Mittwoch, 30. April, um 18.30 Uhr. (fcljoh)

Kleine Hoffnung in Glött

Glött – Scheppach. Zum Abschluss des Kalenderjahres bekommen es die Lilien mit dem SV Scheppach zu tun. Nach der 0:3-Niederlage vor Wochenfrist gegen Neuburg/Kammel ist damit erneut ein Aufsteiger, der sich in dieser Spielklasse gut zurechtgefunden hat, der Gegner. Mit Georghe-Daniel Azamfirei haben die Gäste den torgefährlichsten Stürmer der Kreisliga West in ihren Reihen. Für die Glötter war der 3:2-Hinspielerfolg in Scheppach der vorerst letzte Sieg in dieser Saison. In der Folge ging es immer weiter bergab. Scheppach ist für die kriselnden Hausherren längst zum direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geworden. Eine weitere Niederlage wäre für den Traditionsverein vom Aschberg fatal. Soweit es die Wetter- und Platzbedingungen zulassen und die Partie noch ausgetragen werden kann, sind die SSV-Kicker zum Siegen verdammt. Personell hat sich gegenüber der Vorwoche nichts geändert. (RÖB)

TG Lauingen – Holzheim verlegt. Das Heimspiel-Derby von Türk Gücü Lauingen gegen den SV Holzheim war bereits vor längerer Zeit abgesetzt und zunächst für den Ostermontag, 21. April, 15 Uhr, neu angesetzt worden. Dieser Termin ist inzwischen auf der BFV-Homepage wieder storniert worden und der Zeitpunkt einer Neuansetzung damit offen. (dz)