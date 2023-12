Winterwunderland im Landkreis Dillingen – und einige Unfälle

Bis zu 20 Zentimeter Schnee sind am Wochenende in der Region gefallen. Auf den Straßen geht der Wintereinbruch glimpflich ab.

München und weite Teile Bayerns versanken am Wochenende im Schneechaos. Im Landkreis Dillingen standen dagegen die Winterfreuden im Vordergrund. Die Schneefälle – bis zu 20 Zentimeter – haben die Region in ein Winterwunderland verwandelt. Nach dem Schneeschippen war in vielen Familien der Bau von Schneemännern und der Besuch der vielen Weihnachtsmärkte in der Region angesagt. Und als am Sonntag auch noch die Sonne herauskam, zog es viele Menschen zu Winterspaziergängen ins Freie.

Einige Unfälle gab es bei Schnee- und Eisglätte aber doch. Der Wintereinbruch ging auf den Straßen des Landkreises Dillingen jedoch glimpflich ab. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich von Freitag auf Samstag in der Region 14 Unfälle auf schneeglatten Fahrbahnen. "Es gab aber zum Glück keine schlimmen Unfälle, es blieb überwiegend bei Blechschäden", teilte die Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion mit. Ursache für die Unfälle war laut Polizeibericht nicht angepasste Geschwindigkeit. Am Sonntag meldete die Polizeiinspektion Dillingen weitere Unfälle. Auch hier blieb es "glücklicherweise bei Sachschäden", wie Polizeioberkommissar Gernot Forstner informiert. Verletzt wurde niemand.

Kleinbus landet bei Wertingen im Graben

Eine 30-Jährige aus Dillingen war am Samstagmorgen gegen 6.15 Uhr mit ihrem Kleinbus auf der Staatsstraße 2033 von Biberbach kommend in Richtung Wertingen unterwegs. Auf Höhe der ersten Ausfahrt Wertingen geriet die Frau laut Polizeibericht aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und rutschte nach rechts von der Straße. Der Kleinbus (Schaden 1500 Euro) musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, die Staatsstraße wurde hierfür für etwa 15 Minuten voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Wertingen war mit zehn Mann vor Ort im Einsatz.

Zwei Unfälle ereigneten sich auf der B16 bei Dillingen. Die winterlichen Witterungsverhältnisse wurden am Samstag gegen 9.40 Uhr einem 21-Jährigen, ortsfremden Autofahrer zum Verhängnis. Der junge Mann war mit seinem Wagen auf der Bundesstraße von Lauingen in Richtung Höchstädt unterwegs. Etwa auf Höhe der Abfahrt Donaualtheim geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der linken Leitplanke und rutschte anschließend auf den Beschleunigungsstreifen der Gegenfahrbahn, wo das Auto zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Gundelfinger touchiert mit seinem Wagen die Leitplanke

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet wie die beiden genannten Fahrer auch einen 24-Jährigen aus Gundelfingen, der am Samstag gegen 9.45 Uhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße B16 von Höchstädt in Richtung Dillingen fuhr. Etwa auf Höhe der Unterführung unter der Kreisstraße 22 geriet der Mann laut Polizeibericht mit seinem Auto aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern und touchierte dabei die rechte Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

In Höchstädt wollte eine 55-Jährige am Samstag kurz nach 11 Uhr mit ihrem Auto aus dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Lutzinger Straße ausfahren. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei einen Traktor, dessen Fahrer Schnee räumte. Am Wagen der 55-Jährigen entstand beim Zusammenstoß ein Frontschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (mit AZ)