WIR in Dillingen: Was sich unsere Leser von Ihrer Heimatzeitung wünschen

Im Rahmen der Dillinger WIR wird am Zeitungsstand mit unserem Redaktionsteam etwa über die Peterswörther Unterführung diskutiert, aber es geht auch um Ampeln in Dillingen und mehr Rätsel.

Es ist ihr ein Herzensanliegen. Deshalb nutzt Angelika Spinnler die Gelegenheit am Samstagnachmittag und kommt zum Stand unserer Zeitung in die Halle S. Dort können Leser und Leserinnen mit Redaktionsleiter Berthold Veh und seiner Stellvertreterin Simone Fritzmeier über Themen rund um die Zeitung sprechen. Im Rahmen der Dillinger WIR haben einige Menschen den direkten Austausch mit unserem DZ-Team genutzt, dabei sind viele tolle Gespräche entstanden - inklusive Lob, Kritik und Anregungen. Letzteres ist vor allem Angelika Spinnler wichtig.

Die gelernte Krankenschwester arbeitet beim Pflegestützpunkt des Landkreises Dillingen, der 2021 mit Sitz in Höchstädt gestartet ist. Spinnler ist dort unter anderem Ansprechpartnerin für Fragen und ausführliche Beratungen von pflegebedürftigen Menschen, deren Angehörigen, Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen und Menschen, die von Behinderung oder Pflegebedürftigkeit bedroht sind.

87 Bilder WIR Dillingen: Die schönsten Messe-Bilder am Samstag

Ihr Wunsch: "Ja, die Pflege hat einen Notstand. Aber wenn wir immer nur davon reden, dann wird es nicht besser. Dabei ist der soziale Beruf wunderbar, das sollte man viel mehr sagen." Und die Zeitung schreiben, sagt sie. Wer in ihrer Branche arbeite, der habe so viele Möglichkeiten. Von Notfallambulanz, Intensivstation bis ambulante Pflege - der soziale Beruf, speziell in der Pflege, sei vielseitig, betont Spinnler. Und: "Man gibt nicht nur, sondern bekommt sehr viel zurück."

Unter- oder Überführung für Peterswörth?

Ein paar Minuten später bleibt der Gundelfinger Werner Blei am Stand unserer Zeitung stehen. Zufälligerweise kommt auch der Bürgermeister der Gärtnerstadt, Dieter Nägele, just in diesem Moment ins Zelt. Schnell kommt das Thema Unterführung bei Peterswörth zur Sprache. Beide Männer haben klare Meinungen. Blei sagt, dass für ihn nur eine Unterführung infrage komme, denn: "Bei einer Überführung hört man den Schall mitten im Dorf." Bürgermeister Nägele sagt, dass er sich nicht gegen eine Unterführung wehrt. Bahn, Bund und Land müssen das Projekt finanzieren, der Landkreis Dillingen muss entscheiden. Ihm sei wichtig, dass die Peterswörther Bürger und Bürgerinnen bei jeder Entscheidung rechtzeitig informiert und ins Boot geholt werden.

Eine Ampel für Fußgänger in Dillingen

Ein Verkehrsanliegen hat am Samstagnachmittag auch Elke Kramer. Sie ist eigentlich am Badminton-Stand des TV Dillingen - ebenfalls in Halle S - aktiv, nutzt die Chance aber, unserer Redaktion ein wichtiges Anliegen mit auf den Weg zu geben. Eher eine Anregung. Sie bemängelt, dass es im Bereich Donaustraße und Georg-Schmid-Ring in Dillingen, sprich rund um die Tankstelle und der Einfahrt zum Festplatz, keinen gesicherten Überweg für Fußgänger und Fußgängerinnen gibt. "Keiner läuft bis zu der Ampel vor. Ich finde die Straßensituation dort schon nicht ganz ungefährlich", sagt sie. Vor allem bei Veranstaltungen wie etwa die Dillinger WIR oder dem Frühlingsfest, das in wenigen Wochen wieder stattfindet. "Vielleicht würde zumindest bei solchen Events eine Art Baustellenampel oder Ähnliches helfen", schlägt sie vor.

Mehr Rätsel in der Zeitung

Einen Vorschlag, viel mehr eine große Bitte, hat am Samstag auch unsere Deisenhofer Leserin Christine Schnell. Sie liebt Kreuzworträtsel, sagt sie. Klar, dass die täglich das in ihrer Heimatzeitung macht und löst. Aber als kleiner Rätsel-Profi ist sie damit schnell und leicht durch, deshalb wünscht sie sich - zusätzlich zum großen Online-Knobel-Angebot unserer Zeitung - eine ganze Rätselseite in der Zeitung. "Vielleicht einmal im Monat oder im Quartal? Das wäre toll", sagt sie und erzählt, dass sie am liebsten am Abend oder am Wochenende rätselt.

Sie hatten keine Zeit oder haben uns am Samstag bei der WIR verpasst? Wir freuen uns immer über Anregungen. Sie erreichen unsere Redaktion per E-Mail unter redaktion@donau-zeitung.de - und allerspätestens in zwei Jahren sehen "wir uns wieder auf der WIR in Dillingen".